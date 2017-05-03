ЦИПР–2017 станет главным мероприятием года по цифровой экономике

С 24 по 26 мая 2017 года в Иннополисе в рамках конференции ЦИПР пройдет общественное обсуждение мер, предлагаемых в программе развития «Цифровой экономики» в России. Выводы, сделанные в рамках дискуссий, лягут в основу принимаемых руководством страны решений по поддержке высокотехнологичных отраслей экономики. В качестве экспертов на конференции выступят советники Президента России, министры, главы регионов и представители крупнейших российских и мировых компаний. В рамках деловой программы запланировано подписание десятков соглашений между лидерами российского IT-рынка.



Большая часть панельных дискуссий ЦИПР в этом году будет посвящена «Цифровой экономике» и одноименной программе, которая готовится в Правительстве России. В рамках конференции состоится более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, Интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами – Blockchain, Big Data и искусственные нейронные сети. Выводы, сделанные в рамках этих дискуссий, лягут в основу принимаемых руководством страны решений по поддержке высокотехнологичных отраслей экономики.



Среди гостей ЦИПР–2017 ожидаются советник Президента Андрей Белоусов, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, Министр экономического развития Максим Орешкин, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.



На панельном обсуждении, в котором примут участие крупнейшие представители IT-индустрии, финтеха и банковского сообщества, планируется разобрать кейсы по внедрению Blockchain в России и в мире, а также обсудить вопросы, связанные как с применением, так и управлением Big Data.



Участникам ЦИПР–2017 будет предоставлена традиционная для этой конференции возможность сверить часы по вопросам развития и внедрения новых IT-инструментов для промышленности. Особое внимание планируется уделить промышленному Интернету вещей, искусственному интеллекту и новым подходам к логистике. В рамках обсуждения последней темы состоится круглый стол, посвященный разработке и внедрению в России беспилотного транспорта.



В рамках образовательной программы конференции ЦИПР с 23 по 25 мая пройдет серия лекций для студентов Казанского Федерального Университета. Лекторами выступят успешные российские топ-менеджеры, среди которых генеральный продюсер спортивного холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки и один из основателей автомобильного онлайн-аукциона Car Price Эдуард Гуринович.