Энергетики и руководство Северной Осетии обсудили вопросы консолидации электросетевых активов

Российский международный энергетический форум
5 мая 2017, 15:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Во Владикавказе в рамках Наблюдательного совета Республики Северная Осетия-Алания – ПАО «Россети» в лице МРСК Северного Кавказа по стабильной работе и развитию электросетевого комплекса региона обсуждались актуальные вопросы функционирования электроэнергетики.
Со стороны сетевого комплекса в мероприятии приняли участие советник генерального директора «Россетей» Антон Колесников, заместитель генерального директора МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков, советник генерального директора Казбек Каргинов, директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» Казбек Закаев. Республику на заседании представляли заместитель председателя правительства РСО-А Ахсарбек Фадзаев, министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А Альберт Сокуров, руководитель региональной службы по тарифам Алан Кумаритов и председатель комитета парламента РСО-Алания по вопросам ЖКХ и строительной политике Ахсарбек Гулаев. Также в совещании приняли участие руководители администраций местного самоуправления.
Одним из основных вопросов стала консолидация электросетевого хозяйства республики. Пилотным проектом в апреле была определена передача электросетевого имущества Дигорских и Моздокских районов в безвозмездное пользование ПАО «МРСК Северного Кавказа». Следующим этапом обозначена консолидация сетей Ардонского, Правобережного и части Пригородного районов.
Главы администраций районов представили Наблюдательному совету отчет о подготовительных мероприятиях для проведения дальнейшей конкурсной процедуры, обозначили проблемные вопросы. Техническая инвентаризация электросетевого имущества Дигорского и Моздокского районов сторонами завершена. Наблюдательным советом главе Дигорского района поручено до 17 мая текущего года получить заключение прокуратуры по вопросу передачи в безвозмездное пользование электросетевого имущества специализированной организации и объявить конкурсные процедуры на право заключения договора в соответствии с требованиями действующего законодательства. Главе Моздокского района необходимо до 1 июня подготовить конкурсную документацию для объявления конкурсных процедур на право заключения договора.
Для проведения аналогичной процедуры передачи электросетей Пригородного и Правобережного районов РСО-Алания на совещании принято решение до 1 и 15 июня соответственно провести инвентаризацию электросетевого имущества районов на предмет его фактического наличия и технического состояния. До этих сроков главе Правобережного района необходимо проработать вопрос порядка и сроков расторжения договора аренды электросетевого имущества, заключенного с ООО «Осетия-Энергосети», дебиторская задолженность которого за услуги по передаче электроэнергии перед МРСК Северного Кавказа не уменьшается.
После совещания состоялась встреча представителей электросетевого комплекса с председателем правительства РСО-Алания Таймуразом Тускаевым, где обсуждались актуальные вопросы развития электроэнергетики региона.