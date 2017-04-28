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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Рост долгов за передачу электроэнергии недопустим

Рост долгов за передачу электроэнергии недопустим

5 мая 2017, 17:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

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За минувший осенне-зимний период ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») не допустила сбоев в электроснабжении потребителей благодаря серьезной подготовке к работе в неблагоприятных погодных условиях. Обеспечение надежности электросетевого хозяйства требует многомиллионных затрат.

Основным источником финансирования для ПАО «МРСК Волги» являются платежи контрагентов за услуги по передаче электроэнергии. Однако далеко не всегда контрагенты в Саратовской области осознают собственную ответственность за электробезопасность региона. Многочисленные неплатежи в адрес ПАО «МРСК Волги» серьезно затрудняют финансирование деятельности компании и, таким образом, оказывают негативное влияние на весь электросетевой комплекс области.

Так, по состоянию на 21 апреля задолженность ООО «РТ-ЭТ» составляет почти 38 млн. руб. Есть и другие неплательщики, с меньшими суммами задолженности. Суммарный долг ООО «ЭнергоХолдинг» составляет 2,12 млн. руб. ООО «ЭСК «Независимость» – 4,6 млн. руб., ООО «ЭнергоСервис Поволжье» - 955 тыс. руб. Однако в период ремонтных работ для электросетевой компании важен каждый рубль.

К сожалению, безусловным лидером среди неплательщиков вновь стала компания, обладающая статусом гарантирующего поставщика - ПАО «Саратовэнерго». По состоянию на 2 мая 2017 года задолженность ПАО «Саратовэнерго» в неоспариваемой части составляет свыше 111 млн. руб. Подобные цифры свидетельствуют, что неплатежи перестали являться проблемой только ПАО «МРСК Волги» и затрагивают интересы инфраструктурной безопасности Саратовской области.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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