Рост долгов за передачу электроэнергии недопустим

Фоторепортаж с выставки
5 мая 2017, 17:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
За минувший осенне-зимний период ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») не допустила сбоев в электроснабжении потребителей благодаря серьезной подготовке к работе в неблагоприятных погодных условиях. Обеспечение надежности электросетевого хозяйства требует многомиллионных затрат.
Основным источником финансирования для ПАО «МРСК Волги» являются платежи контрагентов за услуги по передаче электроэнергии. Однако далеко не всегда контрагенты в Саратовской области осознают собственную ответственность за электробезопасность региона. Многочисленные неплатежи в адрес ПАО «МРСК Волги» серьезно затрудняют финансирование деятельности компании и, таким образом, оказывают негативное влияние на весь электросетевой комплекс области.
Так, по состоянию на 21 апреля задолженность ООО «РТ-ЭТ» составляет почти 38 млн. руб. Есть и другие неплательщики, с меньшими суммами задолженности. Суммарный долг ООО «ЭнергоХолдинг» составляет 2,12 млн. руб. ООО «ЭСК «Независимость» – 4,6 млн. руб., ООО «ЭнергоСервис Поволжье» - 955 тыс. руб. Однако в период ремонтных работ для электросетевой компании важен каждый рубль.
К сожалению, безусловным лидером среди неплательщиков вновь стала компания, обладающая статусом гарантирующего поставщика - ПАО «Саратовэнерго». По состоянию на 2 мая 2017 года задолженность ПАО «Саратовэнерго» в неоспариваемой части составляет свыше 111 млн. руб. Подобные цифры свидетельствуют, что неплатежи перестали являться проблемой только ПАО «МРСК Волги» и затрагивают интересы инфраструктурной безопасности Саратовской области.