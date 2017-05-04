Волоконно-оптический кабель для эксплуатации в промышленной среде и неблагоприятных окружающих условиях от компании Prysmian

Prysmian Group добавила новый волоконно-оптический кабель, предназначенный для эксплуатации в промышленных условиях и неблагоприятной окружающей среде, к линейке кабелей AirGuard, которые, как утверждает компания, обеспечивают химическую и механическую защиту «мирового класса», а также удобны для пользователя. Компания позиционирует новый кабель AirGuard XP как альтернативу бронированным кабелям промышленного назначения и предназначенным для суровых условий эксплуатации.

В то время как бронированные кабели могут быть достаточно жёсткими, тяжёлыми и обладать металлическими свойствами, которые могут не соответствовать многим областям применения, волоконно-оптический кабель типа AirGuard XP преодолевает такие несоответствия и, как утверждается, превосходит требования стандарта UL 2556 в отношении устойчивости к нефти, маслам и газам. Этот кабель также отвечает или превосходит требования отраслевых стандартов GR20, CA C22.2 и ANSI/ICEA. Кроме того, наружная оболочка кабеля обеспечивает высокий уровень механической защиты от растягивающих и сжимающих усилий.

Тот факт, что кабели сертифицированы на соответствие стандартизированным требованиям испытаний на масло- и бензостойкость, является гарантией того, что волоконно-оптические кабели соответствуют тем же самым стандартам, которые предусмотрены для электрических кабелей. Это устраняет неопределённость в отношении эксплуатации в суровых, химически активных средах и свидетельствует о высоком уровне надёжности кабельного продукта.

Компания Prysmian отмечает следующие отличительные характеристики кабеля типа AirGuard XP: