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Отраслевые новости: Россия

"Газпром" построил 719 км линейной части "Силы Сибири"

Газпром построил 719 км линейной части Силы Сибири

11 мая 2017, 14:38
Рубрика: Россия
Метки: ГАЗПРОМ, СИЛА СИБИРИ

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"Газпром" на сегодняшний день построил 719 километров линейной части газопровода "Сила Сибири", на российско-китайской границе открыт пункт пропуска для строителей подводного перехода через границу, говорится в сообщении "Газпрома".

В конце мая 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 миллиардов кубометров в год по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт. В начале марта "Газпром" сообщил, что сохраняет планы по вводу газопровода в эксплуатацию с мая 2019 по май 2021 года.

"Строительство "Силы Сибири" ведется высокими темпами. На сегодняшний день построено 719 километров линейной части газопровода. Открытие пункта пропуска имеет большое значение для синхронизации работ по созданию газотранспортных мощностей на российской и китайской территориях", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова, передает ПРАЙМ.

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