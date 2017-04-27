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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За первый квартал 2017 года специалисты Колэнерго выявили неучтенного потребления электроэнергии на сумму 4,4 млн рублей

За первый квартал 2017 года специалисты Колэнерго выявили неучтенного потребления электроэнергии на сумму 4,4 млн рублей

12 мая 2017, 17:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

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По итогам первого квартала 2017 года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») выявили безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии на сумму 4,4 млн рублей. Общий объем неучтенного энергопотребления составил 813,4 тысяч кВтч.

В ходе регулярных рейдов в различных населенных пунктах Мурманской области были проведены проверки приборов учета электрической энергии, установленных у потребителей. В отношении недобросовестных потребителей, среди которых физические лица, индивидуальные предприниматели и администрации муниципальных образований региона, составлены акты бездоговорного и безучетного электропотребления.

Как отметили в отделе балансов и учета электроэнергии Колэнерго, за неучтенную электроэнергию потребителям придется заплатить в несколько раз дороже, чем за фактически израсходованную. В данном случае расчеты производятся не по показаниям прибора учета, а согласно действующему законодательству, исходя из максимальной мощности всех энергопринимающих устройств при их круглосуточной работе.

Кроме того, с 1 января 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. За самовольное подключение к электрическим сетям и использование электроэнергии без учёта по статье 7.19 КоАП РФ предусмотрен штраф для граждан до 15 тысяч рублей помимо взыскания суммы причиненного ущерба. На должностных лиц – от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Обо всех фактах безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону (815-2) 64-90-44 или по бесплатной круглосуточной «горячей линии»: 8-800-333-02-52 (звонок анонимный).

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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