Deep Green - подводная механическая "бабочка", которая будет "порхать" в морских глубинах, вырабатывая электроэнергию

Российский международный энергетический форум
15 мая 2017, 17:12
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Генератор Deep Green
Шведская компания Minesto получила разрешение на сооружение первого опытного образца подводной периодической энергетической установки нового типа, которая получила название Deep Green. Установка этой опытной энергетической установки и последующее развертывание "фермы" таких установок, мощностью 10 МВт, будет произведено в открытом море на краю впадины Holyhead Deep, расположенной в 6.5 километрах от берега острова Англси (Anglesey), Уэльс, Британия.
Первый опытный образец установки будет состоять из собственно генератора Deep Green, донной платформы и бакена, который будет держать в натяжении трос, на втором конце которого генератор-бабочка будет выписывать "пируэты" на глубине. Это будет делаться для того, чтобы генератор всегда находился внутри стабильного потока морской воды, подводного течения, скоростью от 1.5 до 2 метров в секунду, которые текут на глубине 80-100 метров. Именно на такую скорость потока рассчитана механическая часть электрогенератора и в таких условиях он демонстрирует максимальную эффективность.
Оценка воздействия энергетической установки Deep Green на окружающую среду была выполнена компанией Xodus Group, которая просмотрела и провела анализ всех аспектов этого влияния, включая влияние на рыболовство, на жизнь морских млекопитающих, птиц и даже на морскую навигацию. Благодаря небольшой скорости вращения подвижных элементов генератора все виды его влияния были определены термином "несущественные".
"Опытный образец станет самым первым шагом на пути становления новой энергетической технологии" - рассказывает Ильва Серквист Хултгрен (Ylva Sеrqvist Hultgren), руководитель компании Minesto, курирующий направления по новым проектам, - "И, в случае успешных испытаний опытного образца, получения доказательств безвредности технологии для окружающей среды, человечество получит в свое распоряжение еще один вид бесконечного источника экологически чистой энергии".
Источник: DailyTechInfo.