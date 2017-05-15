NEC разогнала подводный кабель до 50 Тбит/с

Фоторепортаж RusCable.Ru
15 мая 2017, 15:17
Рубрика: В мире
Метки: NEC, КАБЕЛЬ, ОПТОВОЛОКНО
Японская компания NEC, один из крупнейших телекоммуникационных гигантов мира, разработала алгоритм оптимизации квадратурной амплитудной модуляции 32 QAM и соединила L- и С-диапазоны световых волн, таким образом обеспечив скорость передачи данных по подводному тихоокеанскому кабелю свыше 50 Тбит/с.
NEC продемонстрировал скорость в 50,9 Тбит/с по подводному кабелю длиной 11 000 км в одном оптическом волокне благодаря использованию волоконно-оптических усилителей, легированных ионами эрбия (EDFA) в диапазоне С+L, что позволило компании добиться 570 петабит на км/с.
Для этого инженеры компании разработали многоуровневый, линейный и нелинейный алгоритм оптимизации квадратурной амплитудной модуляции 32 QAM или opt32, специально предназначенный для подводных кабелей.
«Этот новый формат модуляции гораздо проще в работе, потому что не требует итерационного декодирования или неравномерного кодирования. Раз так, модуляция opt32 позволяет специалистам NEC достигать беспрецедентной спектральной эффективности в 6,14 бит/с/Гц при восходящей передаче на трансатлантические расстояния», — сообщают в NEC.
Ранее компания объявила, что начнет прокладку трех подводных кабелей на 100 Гбит/с, которые соединят острова Палау, Яп и Чуук в восточной части Тихого океана в партнерстве с корпорацией Belau Submarine Cable и правительством Микронезии. До сих пор жители этих островов пользуются медленным спутниковым интернетом.
А к 2019 году NEC обещает завершить создание кабельной системы между Гонконгом и Гуамом длиной 3900 км с номинальной мощностью почти 50 Тбит/с, сообщает ZDNet.
Источник: Хайтек.
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