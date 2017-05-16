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Новости компаний

"ЭНЕРГО" ГК поздравляет с днем метролога

ЭНЕРГО ГК поздравляет с днем метролога

18 мая 2017, 13:22
Рубрика: Новости компаний
Метки: ГК ЭНЕРГО

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286 просмотров

Примите поздравления с профессиональным праздником - Днём метролога!

Ваша профессия требует точности, внимания к деталям и большого терпения. Желаем Вам всегда высоких показателей исполнения этих требований, прекрасных результатов и больших перспектив!

Примите пожелания крепчайшего здоровья, хорошего настроения, высокой оценки Вашего профессионализма среди коллег и партнёров, финансового благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Коллектив «ЭНЕРГО» ГК

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Компания: ГК "ЭНЕРГО"
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