"ЭНЕРГО" ГК поздравляет с днем метролога

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
18 мая 2017, 13:22
Рубрика: Новости компаний
Метки: ГК ЭНЕРГО
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днём метролога!
Ваша профессия требует точности, внимания к деталям и большого терпения. Желаем Вам всегда высоких показателей исполнения этих требований, прекрасных результатов и больших перспектив!
Примите пожелания крепчайшего здоровья, хорошего настроения, высокой оценки Вашего профессионализма среди коллег и партнёров, финансового благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Коллектив «ЭНЕРГО» ГК