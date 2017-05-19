День открытых дверей в "Силовых машинах"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
24 мая 2017, 16:54
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
Лидер российского энергомашиностроения, компания «Силовые машины» провела ежегодный День открытых дверей для сотрудников и членов их семей. Свыше полутора тысяч человек посетили Ленинградский металлический завод в преддверии его 160-летия.
21 мая легендарный Ленинградский Металлический завод открыл свои двери для работников компании и их семей для знакомства с историей одного из старейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга и его современными производственными мощностями.
— День открытых дверей — уникальная возможность заглянуть за кулисы энергетического машиностроения, своими глазами увидеть помещения, где проектируются и производятся огромные мощные машины, дающие миру электрическую энергию, — приветствовал собравшихся Роман Филиппов, генеральный директор ПАО «Силовые машины». — С гордостью хочу отметить, что завод, на котором мы сейчас находимся, в этом году отмечает 160-летний юбилей. Это отличный повод познакомиться с историей предприятия, вот уже два столетия неразрывно связанного с историей нашей страны.
Программа «Дня открытых дверей» включила экскурсии на производство, посещение музея истории Ленинградского Металлического завода, а также множество интересных конкурсов, музыкальных представлений, научных шоу и мастер-классов, в которых традиционно участвовали взрослые и дети.
Справочно
«День открытых дверей» — ежегодное мероприятие для сотрудников компании «Силовые машины», часть масштабной корпоративной программы, направленной на поддержку социальных связей, развитие коммуникации и укрепление лояльности работников.