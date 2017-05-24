За профессионализм и самоотдачу сотрудников "Читаэнерго" поблагодарила Губернатор Забайкальского края

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25 мая 2017, 14:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧИТАЭНЕРГО
24 мая, Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова вручила благодарственные письма сотрудникам филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети»)- «Читаэнерго», особо отличившимся при проведении аварийно-восстановительных работ в юго-западных и южных районах края, пострадавших от штормового ветра и снега.
Благодарности из рук Губернатора получили 4 сотрудников филиала «Читаэнерго» - Виктор Никифоров - электромонтер Акшинского РЭС, Николай Темников - машинист бурильно-крановой машины Борзинского РЭС, Виталий Пиотровский – мастер Мангутского участка Акшинского РЭС и Андрей Миронов – мастер Курунзулайского участка Борзинского РЭС. От слаженной и профессиональной работы энергетиков зависело, насколько быстро вернется электроснабжение в дома жителей Забайкалья.
Благодаря полной мобилизации всех сил филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» удалось выполнить аварийно-восстановительные работы в минимально возможные в такой ситуации сроки. Люди работали в круглосуточном режиме, несмотря на тяжелейшие погодные условия – непрекращающийся снег и сильный ветер. Всего в ликвидации технологического нарушения было задействовано более 100 человек.
«Скоординированная работа специалистов МРСК Сибири позволила минимизировать все возможные риски, связанные с отключением электроэнергии. На протяжении дней пока проводились восстановительные работы, мы видели, что люди работают практически на износ. Поэтому искренне благодарю за труд всех награжденных и всех работников МРСК Сибири, принимавших участие в ликвидации технологических нарушений весной этого года», - отметила Наталья Николаевна.
«Во время восстановительных работ мы все прекрасно понимали, что именно от нас зависит, как быстро электроэнергия вернется в дома наших земляков. Поэтому мы не имели права медлить, отдыхать. Старались отработать максимально быстро», - поделился своими впечатлениями после награждения Андрей Миронов.