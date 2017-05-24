 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За профессионализм и самоотдачу сотрудников "Читаэнерго" поблагодарила Губернатор Забайкальского края

За профессионализм и самоотдачу сотрудников Читаэнерго поблагодарила Губернатор Забайкальского края

25 мая 2017, 14:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧИТАЭНЕРГО

Обсудить на форуме

228 просмотров

24 мая, Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова вручила благодарственные письма  сотрудникам филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети»)- «Читаэнерго», особо отличившимся при проведении аварийно-восстановительных работ в юго-западных и южных районах края, пострадавших  от  штормового ветра и снега.

Благодарности  из рук Губернатора получили 4 сотрудников филиала «Читаэнерго» - Виктор Никифоров - электромонтер Акшинского РЭС, Николай Темников - машинист бурильно-крановой машины Борзинского РЭС, Виталий Пиотровский – мастер Мангутского участка Акшинского РЭС и Андрей Миронов – мастер Курунзулайского участка Борзинского РЭС. От слаженной и профессиональной работы  энергетиков зависело, насколько быстро вернется электроснабжение в дома жителей Забайкалья.

Благодаря полной мобилизации всех сил филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» удалось выполнить аварийно-восстановительные работы в минимально возможные в такой ситуации сроки. Люди работали в круглосуточном режиме, несмотря на тяжелейшие погодные условия – непрекращающийся снег и сильный ветер.   Всего в ликвидации технологического нарушения было задействовано более 100 человек.

 «Скоординированная работа специалистов МРСК Сибири позволила минимизировать все возможные риски, связанные с отключением электроэнергии. На протяжении дней пока проводились восстановительные работы, мы видели, что люди работают практически на износ.  Поэтому  искренне благодарю за труд всех награжденных и всех работников МРСК Сибири, принимавших участие в ликвидации  технологических нарушений весной этого года», - отметила  Наталья Николаевна.

 «Во время восстановительных работ мы все  прекрасно понимали, что именно от нас зависит, как быстро электроэнергия вернется  в дома наших земляков. Поэтому мы не имели права медлить, отдыхать. Старались отработать максимально быстро», - поделился своими впечатлениями после награждения  Андрей Миронов.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!