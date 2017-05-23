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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Заявление МРСК Центра по поводу подведения итогов конкурса по покупке Воронежской горэлектросети

Заявление МРСК Центра по поводу подведения итогов конкурса по покупке Воронежской горэлектросети

25 мая 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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ПАО «МРСК Центра» считает очевидным нарушение организаторами требований конкурсной документации, а также законодательства в ходе проведения конкурса на  право приобретения имущества МУП «Воронежская горэлектросеть».

В частности, компания считает неправомерным действия организаторов, которые уравняли оценки  по подкритерию «Квалификация персонала», полученные в результате рассмотрения заявок  ПАО «МРСК Центра» и двух других участников конкурса.   МРСК Центра – одна из крупнейших  компаний России,  имеющей собственный многотысячный персонал, квалификация которого соответствует требованиям, установленным для работников распределительно электросетевого комплекса.

В свою очередь  другие компании, участвовавшие в конкурсе, не имеют собственного персонала, соответствующего требуемым положением конкурса критериям.  Общие баллы  ими были получены за счет ряда дочерних и зависимых обществ, расположенных, в том числе за пределами Воронежской области, акции и доли которых были приобретены участниками  незадолго до начала  конкурса -  от нескольких дней до нескольких месяцев.

Компания   продолжит  в рамках действующего законодательства отстаивать свои  законные права  на беспристрастное и честное подведение итогов конкурса.

Компания: ПАО "МРСК Центра"
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