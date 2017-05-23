Заявление МРСК Центра по поводу подведения итогов конкурса по покупке Воронежской горэлектросети

Современное состояние и тенденции развития композиции
25 мая 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
ПАО «МРСК Центра» считает очевидным нарушение организаторами требований конкурсной документации, а также законодательства в ходе проведения конкурса на право приобретения имущества МУП «Воронежская горэлектросеть».
В частности, компания считает неправомерным действия организаторов, которые уравняли оценки по подкритерию «Квалификация персонала», полученные в результате рассмотрения заявок ПАО «МРСК Центра» и двух других участников конкурса. МРСК Центра – одна из крупнейших компаний России, имеющей собственный многотысячный персонал, квалификация которого соответствует требованиям, установленным для работников распределительно электросетевого комплекса.
В свою очередь другие компании, участвовавшие в конкурсе, не имеют собственного персонала, соответствующего требуемым положением конкурса критериям. Общие баллы ими были получены за счет ряда дочерних и зависимых обществ, расположенных, в том числе за пределами Воронежской области, акции и доли которых были приобретены участниками незадолго до начала конкурса - от нескольких дней до нескольких месяцев.
Компания продолжит в рамках действующего законодательства отстаивать свои законные права на беспристрастное и честное подведение итогов конкурса.