Эффект от установки ИТП в Кировском районе Перми превысил 18%

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» подвели предварительные итоги пилотной части проекта по модернизации системы теплоснабжения в Закамском тепловом узле. В рамках программы в 2014-2016 гг. энергоэффективное оборудование ИТП (индивидуальные тепловые пункты) были установлены в 28 зданиях, в том числе в двух детских садах Кировского района Перми. Кроме того, было выведено из эксплуатации 4 центральных тепловых пункта, переложено 8 км тепловых сетей.



В жилых домах, в которых были установлены ИТП, отмечается повышение качества услуг отопления и ГВС. При этом зафиксирована значительная экономия потребляемой теплоэнергии, в среднем на 18%, а по некоторым домам – 23-25%. Также на 30% произошло сокращение объема потребления воды на нужды горячего водоснабжения.



Главное преимущество ИТП – возможность жителей самостоятельно регулировать объем потребляемого энергоресурса. Автоматическая система регулировки отопления позволяет поддерживать нормативную температуру во всех квартирах, а также избегать «перетопов» и «недотопов». Кроме того, жители перестают зависеть от даты начала и завершения отопительного сезона: при наличии ИТП они смогут сами принять решение о включении или отключении тепла в своем доме.



Установка ИТП осуществляется в рамках заключения энергосервисного договора сроком на 5 лет. В нем закрепляется объем потребления тепловой энергии – на уровне предыдущего года с корректировкой на климатологию. За счет того, что новое оборудование позволяет снизить теплопотребление без потери качества, получаемая разница учитывается как плата по заключенному договору. Следовательно, с установкой ИТП потребитель сразу получает услугу отопления и ГВС высоких стандартов, а после завершения договора и передачи ИТП в общедомовую собственность – и всю экономию.



В 2017 году в Кировском районе планируется установить 69 ИТП. По 23 зданием уже завершается реконструкция подводящих тепловых сетей. По 16 домам имеются заключенные энергосервисные договоры. Особое внимание будет уделено установке ИТП в 30 зданиях, на которые предусмотрены меры социальной поддержки по компенсации роста тарифа. Всего будет переложено 5,1 км сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения, проведено благоустройство. «Таким образом, энергетики выполняют все свои обязательства, взятые перед городом», – отмечают в «Т Плюс».



На сегодня Пермь является одним из первых городов России, который идет по пути комплексной модернизации системы теплоснабжения. Это замена устаревших как в техническом, так и моральном смысле ЦТП, распределяющих тепловую энергию на несколько зданий, на оборудование, обеспечивающее индивидуальный подход: по потреблению тепла и экономии ресурса. «Закамский» проект включает в себя установку ИТП в 1100 зданиях Кировского района. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в более чем 2 млрд рублей. «В настоящее время идет поиск частного соинвестора. Это могут быть банки, различные финансовые институты, которые могут задействовать финансовые инструменты, начиная от кредитов и заканчивая участием в государственных программах софинансирования, – рассказывают в компании. – Этот проект необходимо продолжать, он доказал свою эффективность, в первую очередь, для жителей Перми».



Получить подробную информацию о проекте модернизации Закамского теплоузла и подать заявку на установку ИТП можно через официальный сайт: http://www.itp.plus/.