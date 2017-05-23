В День открытых дверей Хакасское РДУ посетили абаканские лицеисты

25 мая 2017 года Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Хакасия» (Хакасское РДУ) в рамках мероприятий, приуроченных к 15-летию Системного оператора, посетили учащиеся восьмых классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана "Лицей".



17 июня 2017 года исполняется 15 лет со дня создания АО «СО ЕЭС» – специализированной организации, единолично осуществляющей централизованное оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой России. Системный оператор стал первой компанией, выделенной из состава ОАО РАО «ЕЭС России» в процессе реформирования энергетической отрасли. Впервые в истории отечественной энергетики технологическое управление электроэнергетическим режимом стало самостоятельной функцией.



В рамках праздничных мероприятий Хакасское РДУ впервые провело День открытых дверей для учащихся лицея, познакомив школьников с работой диспетчерских центров и профессией диспетчера. Гости увидели, как функционирует современный диспетчерский центр, при сооружении которого использовались инновационные технологии, в том числе направленные на получение максимальной энергоэффективности.



В ходе экскурсии первый заместитель директора – главный диспетчер Хакасского РДУ Олег Павлов рассказал школьникам о создании и развитии Хакасского РДУ, роли Системного оператора в обеспечении надежной работы ЕЭС России, о структуре и особенностях энергосистемы Республики Хакасия, а также об основных задачах, решаемых в процессе управления электроэнергетическими режимами.



В диспетчерском зале школьники ознакомились с работой диспетчеров и применяемыми в диспетчерском управлении передовыми технологиями, понаблюдали процесс управления энергосистемой в реальном времени. В пункте тренажерной подготовки персонала ребята узнали о системе подготовки диспетчеров, включающей регулярные противоаварийные тренировки. Также им продемонстрировали возможности оборудования, на котором проводится подготовка.



В завершение встречи директор Хакасского РДУ Евгений Самойлов поблагодарил школьников за интерес к работе диспетчерского центра и подчеркнул, что престиж профессии энергетика в нашей стране достаточно высок, а получить работу в Системном операторе – не только престижно, но и непросто. Евгений Самойлов пожелал ребятам успешной учебы и выразил надежду, что они смогут со временем принять участие в образовательном проекте Томского политехнического университета, который вуз реализует при поддержке Системного оператора, и получить образование в магистратуре по одной из двух специальностей – «Управление режимами электроэнергетических систем» и «Информационные технологии в электроэнергетике».