Enel и ПАО "Россети" подписали меморандум

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
1 июня 2017, 17:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Enel, РОССЕТИ, ПМЭФ-2017, smart grid
Международная энергетическая компания Enel S.p.A. и национальный оператор энергетических сетей в России ПАО «Россети» подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на сотрудничество в сфере изучения возможностей применения инновационных решений в области интеллектуальных сетей. Данный Меморандум был подписан в рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) Генеральным директором компании Enel Франческо Стараче и Генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Михайловичем Бударгиным.
Франческо Стараче, Генеральный директор Enel, прокомментировал следующим образом: «Данный Меморандум о взаимопонимании предоставляет нам возможность поделиться опытом по одному из ключевых направлений глобальной стратегии Группы, такому как цифровизация сети, с акцентом на интеллектуальные приборы учета, автоматизацию сети и электромобильность. Кроме того, Меморандум позволит продвинуться дальше в изучении наших самых инновационных решений в области интеллектуальных сетей, той сферы, где Enel, традиционно, занимает лидирующие позиции.»
Олег Михайлович Бударгин, Генеральный директор ПАО «Россети», в свою очередь отметил: «Внедрение интеллектуальных приборов учета позволит строить архитектуру энергосистемы будущего, развивать новые сервисы, снижать потери электроэнергии, оптимизировать издержки. Это важно и с точки зрения работы с потребителями, которые становятся активной частью системы и проявляют заинтересованность в повышении как собственной эффективности потребления электроэнергии, так и эффективности системы.»
Подписанный сроком на 2 года Меморандум о взаимопонимании направлен на укрепление сотрудничества между Enel и компанией ПАО «Россети» для достижения общих стратегических целей. Соглашение подразумевает обмен информацией, а также лучшими практиками и передовыми технологиями в обозначенных в Меморандуме сферах, таких как, создание системы интеллектуального учета и цифровизация сети.
Enel и ПАО «Россети» планирует обмениваться наилучшими решениями в области строительства, модернизации и эксплуатационного обслуживания объектов электрических сетей, направленных на совершенствование и повышение эффективности, надежности и безопасности электросетевой инфраструктуры. Компании также рассмотрят возможность совместного пилотного проекта по созданию интеллектуального кластера.