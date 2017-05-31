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Отраслевые новости: Выставки, форумы

Выставка "ПТА-2017" в Москве - началась регистрация!

Выставка ПТА-2017 в Москве - началась регистрация!

1 июня 2017, 17:03
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ВЫСТАВКИ

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Приглашаем Вас посетить XVII Международную cпециализированную выставку «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2017»!

Презентации по самым актуальным и перспективным темам

  •     Импортозамещение: от контроллера до АСУП
  •     Промышленная автоматизация: на пути к Industry 4.0
  •     Промышленные Облака, Интернет вещей, Большие Данные
  •     Прикладная секция с системными интеграторами

Новые возможности в 2017 году!

  •     Зона Networking
  •     Технологические туры
  •     Онлайн-трансляция конференции

Наши участники

Свои технологии и решения для всех уровней промышленной автоматизации представят такие известные компании, как Bosch Rexroth, Advantech, Eurotech, ОВЕН, Iconics, Fastwel, Quarta Technologies, НПК НУКЛЕРОН, Universal Robots A/S, УМИКОН и многие другие известные разработчики и производители.

Посетители выставки:

Руководители и технические специалисты предприятий из различных отраслей промышленности, строительной и транспортной индустрий, электроэнергетики.

Гостями прошлогоднего мероприятия стало более 6 000 представителей компаний, среди которых — лидеры российской экономики: ЛУКОЙЛ, МОСЭНЕРГО, РОСАТОМ, РЖД, РОСТЕХ, ТРАНСНЕФТЬ, СЕВЕРСТАЛЬ, РКС, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ЭЛАРА и многие др.

ВХОД ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНЫЙ (по предварительной регистрации): ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Компания: ЭКСПОТРОНИКА
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