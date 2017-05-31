Выставка "ПТА-2017" в Москве - началась регистрация!

Современное состояние и тенденции развития композиции
1 июня 2017, 17:03
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ВЫСТАВКИ
Приглашаем Вас посетить XVII Международную cпециализированную выставку «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2017»!
Презентации по самым актуальным и перспективным темам
Новые возможности в 2017 году!
Наши участники
Свои технологии и решения для всех уровней промышленной автоматизации представят такие известные компании, как Bosch Rexroth, Advantech, Eurotech, ОВЕН, Iconics, Fastwel, Quarta Technologies, НПК НУКЛЕРОН, Universal Robots A/S, УМИКОН и многие другие известные разработчики и производители.
Посетители выставки:
Руководители и технические специалисты предприятий из различных отраслей промышленности, строительной и транспортной индустрий, электроэнергетики.
Гостями прошлогоднего мероприятия стало более 6 000 представителей компаний, среди которых — лидеры российской экономики: ЛУКОЙЛ, МОСЭНЕРГО, РОСАТОМ, РЖД, РОСТЕХ, ТРАНСНЕФТЬ, СЕВЕРСТАЛЬ, РКС, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ЭЛАРА и многие др.
ВХОД ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНЫЙ (по предварительной регистрации): ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ