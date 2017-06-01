Фонд развития промышленности одобрил демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia

К программе подготовки кадров по стандартам WorldSkills Russia присоединился Фонд развития промышленности (ФРП). Стороны договорились о внедрении независимой оценки качества подготовки кадров в системе профессионального образования.



Соответствующее соглашение было подписано 1 июня на Петербургском международном экономическом форуме «ПМЭФ-2017». Фонд развития Промышленности и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» намерены объединить усилия для внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в систему государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования (ГИА).



Для этого ФРП готов привлекать в качестве экспертов своих партнеров и представителей отечественного бизнес-сообщества, а также содействовать в трудоустройстве участникам чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и студентам колледжей, сдавших демонстрационный экзамен.



«Уверен, мы сделали хорошее дело. Фондом развития промышленности на сегодня профинансировано более 150 предприятий, на которых мы планируем создать более 15 тысяч рабочих мест. Понятно, что этим предприятиям нужны высококвалифицированные кадры. То, что мы сегодня сделали, станет серьезным шагом на пути доступа предприятий к квалифицированным рабочим. Признавая демонстрационный экзамен, мы помогаем промышленности!» – прокомментировал и.о. директора Фонда развития промышленности Роман Петруца.



Фонд развития промышленности поддерживает движение WorldSkills Russia и активно участвует в популяризации рабочих профессий. В 2015 году ФРП учредил премию «Мастер развития промышленности» для участников ежегодного Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech. Каждый год премия в размере 1 млн руб. вручается победителю, набравшему наибольшее количество баллов за выполнение конкурсных заданий. В 2015 году ее обладателем стал электросварщик из сборной ГК «Росатом» Александр Дуймамет, а в 2016-ом – его коллега Дмитрий Кучерявин.



«Сегодня знаковый момент, когда мы подписали соглашение о признании демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Это очень простой инструмент для самых современных компаний быстро и дешево получить не только доступ к самым сильным, чемпионским кадрам, но и возможность легко и эффективно оценить их компетенции и квалификацию. Мы рады, что компании из Фонда развития промышленности поспособствуют качественному развития компетенций в нашей стране», – сказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.



Пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в систему ГИА стартовал в январе 2017 года. На этом экзамене студенты выполняют задания, разработанные экспертами WorldSkills Russia на основе конкурсных заданий чемпионатов по компетенциям, соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования. С 15 января по 22 февраля испытание по 29 компетенциям прошли 2184 студента и выпускника профессиональных образовательных организаций в семи регионах России. В нынешнюю летнюю сессию Skills-паспорта получат около 15000 выпускников из 26 регионов по 74 компетенциям.