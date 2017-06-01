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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Все подразделения Курскэнерго готовы к проведению массовых ремонтных работ

Все подразделения Курскэнерго готовы к проведению массовых ремонтных работ

5 июня 2017, 15:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

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 В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершила работу центральная комиссия по оценке готовности производственных подразделений к безопасному проведению массовых работ в период ремонтной кампании 2017 года. По итогам  аттестации 38 подразделений 291 бригада Курскэнерго получили Акты готовности к безопасному выполнению ремонтно-профилактических работ на энергообъектах.

В преддверии летних массовых работ энергетиками был выполнен комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение случаев производственного травматизма. Основное внимание уделено организации безопасной эксплуатации распределительного комплекса, специфике проведения осмотров и ремонта энергооборудования. Комиссии проверили укомплектованность сотрудников предприятия спецодеждой, инструментами и приспособлениями, аптечками первой помощи. С персоналом были проведены дополнительные инструктажи по охране труда, тренинги по составлению бланков переключений, техническое обучение различным видам работ на полигонах.

«Сезон массовых ремонтных работ – это один из ответственных периодов для сотрудников филиала. Для нас важно своевременно и качественно выполнить все запланированные мероприятия ремонтной программы со строгим соблюдением требований  безопасности», – отметил первый заместитель директора – главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин.

В общей сложности в текущем году специалисты Курскэнерго планируют отремонтировать  2 509 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4–110 кВ,  выполнить капитальный комплексный ремонт 23 подстанций и  416 комплектных трансформаторных подстанций. В целях профилактики аварийных ситуаций  от древесно-кустарниковой растительности будет расчищено более 850,1 га трасс воздушных линий электропередачи. Всего в 2017 году на   реализацию  ремонтной программы будет направлено  217,73 млн. рублей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

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