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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Потребители ОАО "МРСК Урала" получают электроэнергию в полном объёме

Потребители ОАО МРСК Урала получают электроэнергию в полном объёме

5 июня 2017, 15:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

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 Специалисты компании в полном объёме восстановили подачу электроэнергии потребителям, которые запитаны от оборудования филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго». Аварийно-восстановительные бригады «МРСК Урала» осуществляли ремонтные работы на поврежденном ураганом оборудовании в круглосуточном режиме в течение двух суток.

На данный момент, территориальные сетевые организации иных собственников завершают ликвидацию последствий на своих энергообъектах.

Напомним, что 3 июня в связи с прохождением мощного грозового фронта по территории Свердловской области были зафиксированы множественные технологические нарушения в электросетевом комплексе филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». Без электроснабжения остались более 100 тысяч жителей региона.

В результате стихии были зафиксированы нарушения в работе более 60 линий электропередачи классом напряжения 110 кВ, порядка десяти ВЛ 35 кВ и многочисленные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Наиболее характерные повреждения на ЛЭП: излом опор, траверс, обрывы проводов. Уже в первые сутки энергетики компании вернули свет в дома значительной части жителей Среднего Урала.

На повреждённом оборудовании работали четыре сотни специалистов ОАО «МРСК Урала» и пришедшие на помощь коллеги из дочерних обществ ПАО «Россети» - АО «Тюменьэнерго» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Для ликвидации последствий урагана было задействовано более 120 бригад и порядка 150 единиц техники.  Ход восстановительных работ координировал Штаб ПАО «Россетей» и оперативный штаб ОАО «МРСК Урала».

Примерный экономический ущерб, который нанесла стихия электросетевому комплексу «МРСК Урала» на территории Свердловской области, по первым оценкам составил порядка 20 млн рублей.

«Специалисты компании приложили колоссальные трудовые усилия, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть свет в дома жителей. Учитывая те масштабы повреждений, которые нанесла стихия, персонал уверенно справился с задачами по возобновлению бесперебойного электроснабжения. Хочу выразить искренние слова благодарности за работу каждому члену аварийно-восстановительных бригад нашей компании, а также коллегам из дочерних обществ ПАО «Россети» - филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» и филиалов «Кировэнерго» и «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за то, что пришли на помощь уральским энергетикам», - отмечает генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Сергей Дрегваль.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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