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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики МРСК Центра и Приволжья - участники образовательной смены "ВместеЯрче" в ВДЦ "Орленок"

Энергетики МРСК Центра и Приволжья - участники образовательной смены ВместеЯрче в ВДЦ Орленок

6 июня 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

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Сотрудники ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приняли участие в тематической образовательной смене во Всероссийском детском центре «Орленок». В начале лета приморская площадка объединила энергетиков всех дочерних обществ ПАО «Россети» для презентации высокотехнологичной отрасли страны и популяризации профессии среди подростков, отдыхающих в лагере «Звездный».

Энергетики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» активно поддержали инициативу Минэнерго России и Минобразования России, направленную на формирование у молодежи представления об энергетике как современной инновационной и высокотехнологической отрасли, важной для обеспечения качества жизни людей и на воспитание бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде. ПАО «Россети» определило ключевые темы для работы с подростками. МРСК Центра и Приволжья было задано направление популяризации профессии энергетика.

Для своего дня в рамках учебной смены «ВместеЯрче» команда энергокомпании подготовила два мероприятия. В первой половине дня жители лагеря познакомились с авторской презентацией профессии энергетика, приняли участие в интерактивных упражнениях, ролевой игре и открытом обсуждении. Для вечерней программы была разработана интеллектуальная игра «Энергетический брейн-ринг», все задания в которой (визуальная викторина, ребусы, ассоциации, стоп-кадры и т.д.) связаны с энергетикой и электричеством, а видео-вопросы задавали представители главных энергетических специальностей со своих рабочих мест. Кроме команд-знатоков в игре приняли участие зрители из зала, для них были подготовлены особые задания, а также творческие коллективы всех отрядов, представившие на игре тематические выступления в жанрах: песня, стих, сценка, юмористический номер и т.д. На память об участии в образовательной смене активисты лагеря получили от команды МРСК Центра и Приволжья памятные сувениры.

По словам энергетиков МРСК Центра и Приволжья, участие в подобных мероприятиях открывает отраслевым предприятиям пространство для прямого взаимодействия с новым поколением. В ходе таких встреч ребята понимают всю важность и ответственность профессии энергетика, проникаются уважением к нелегкой, но интересной работе, от которой зависит надежность электроснабжения миллионов людей.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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