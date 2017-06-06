Пожар – условный, оперативность – реальная

В преддверии грозового и пожароопасного сезонов в филиале АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети прошли ежегодные учения по отработке действий персонала в условиях чрезвычайных ситуаций.



По сценарию, в один из трансформаторов на подстанции 110/35/6 кВ «Урай» попал грозовой разряд, в результате чего произошел разлив и воспламенение трансформаторного масла, возник пожар. В зону условного отключения электроэнергии попали объекты жилищно-коммунальной сферы и производственные предприятия города Урая и посёлка Половинка. В ликвидации пожара были задействованы не только все подразделения филиала, но и экстренные службы.



В ходе мероприятия совершенствовались практические навыки диспетчерского, оперативного и дежурного персонала, оценивалась готовность участников к предупреждению развития аварии в энергосистеме и ликвидации аварийной ситуации, готовность к совместным действиям со смежными территориальными сетевыми организациями (ТСО), проверялось выполнение регламентов обмена информацией.



Так, получив сообщение об аварии и оценив сложившуюся схемно-режимную ситуацию, диспетчеры Урайских электрических сетей приступили к ликвидации аварийной ситуации и предотвращению дальнейшего развития аварии. Оперативный персонал филиала получил команду на осмотр и вывод в ремонт поврежденного оборудования и завершение плановых ремонтных работ в минимальное время. Для ликвидации условного возгорания на подстанцию прибыл пожарный расчет МЧС.



Также по условиям тренировки из-за аварии на ПС 110/10 «Леуши» были обесточены население и потребители поселка Ягодный, куда филиал в кратчайшие сроки доставил и передал для подключения персоналу Кондинского филиала АО «ЮРЭСК» мобильную дизельную электростанцию.



Самое важное в подобных учениях – правильно организовать взаимодействие между всеми службами, задействованными в ликвидации нештатной ситуации. Промедление может быть чревато не только длительным обесточиванием потребителей, но и взрывом на месте пожара. «Даже небольшое возгорание требует отключения близлежащих объектов, для того чтобы к его источнику могли безопасно проследовать люди и техника, – комментирует заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы филиала «Урайские электрические сети» Валерий Лизун. – Процесс тушения пожара разыгрывается нами в полном объёме, за исключением подачи воды. Перед тем, как приступить к работе, со всеми участниками тренировки проводится обязательный инструктаж. Пожарные надевают спецодежду – диэлектрические боты и перчатки, ведь безопасность людей у нас прежде всего. Ликвидировать импровизированный пожар в этот раз нам удалось за полчаса. Без несущественных замечаний не обошлось, поэтому в ближайшее время будут разработаны мероприятия по их устранению и дальнейшему предотвращению».



Стоит отметить, что филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети неоднократно демонстрировал высокий уровень навыков персонала на противоаварийных тренировках и смотрах-конкурсах по пожарной безопасности. Так, в прошлом году урайский филиал занял второе место в корпоративном смотре-конкурсе «Тюменьэнерго» на лучшее противопожарное состояние и становился победителем этого конкурса в 2015 и 2014 годах. А совсем недавно команда Урайских электрических сетей в очередной раз стала лучшей по итогам соревнований по пожарно-прикладному спорту среди пожарных формирований предприятий города Урая.