В Кореновском районе завершен ремонт подстанции, питающей объекты АПК

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6 июня 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Усть-Лабинские электрические сети завершил комплексный ремонт подстанции «Новоберезанская» Кореновского района. От работы данного питающего центра зависит надежное электроснабжение объектов одного из крупнейших аграрных хозяйств в районе, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов района.
На подстанции 35/10 кВ «Новоберезанская» энергетиками произведен комплексный ремонт и техническое обслуживание оборудования питающего центра. В ходе работ специалисты филиала выполнили ремонт отделителей и короткозамыкателей силовых трансформаторов, техобслуживание масляных выключателей 35 кВ, произвели полное обновление внешнего вида подстанции.
– Мы стараемся проводить такие ремонты в максимально сжатые сроки, что помогает уменьшить время отключения потребителей, минимизировать неудобства, – рассказывает директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.
Подстанция 35/10 кВ «Новоберезанская» была введена в эксплуатацию в 1976 году. От её работы зависит надежное электроснабжение объектов одного из крупнейших аграрных хозяйств в районе, а также небольших фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Кореновского района Краснодарского края.