"Ингушэнерго" направил на ремонтную программу пять миллионов рублей

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
7 июня 2017, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО
В период с января по май т.г. в филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») специалисты энергокомпании полностью выполнили плановые мероприятия ремонтной программы, при этом на её реализацию направлено 4,94 млн рублей. Основной объем работ на сумму 4,73 млн руб., выполнен хозяйственным способом, т.е. собственными силами.
Энергетиками филиала в различных районах Ингушетии отремонтировано 18 километров линий электропередачи 0,4-110 кВ, восемь трансформаторных подстанций 6/10/0,4 кВ, подстанционное оборудование на питающих центрах «Плиево», «Слепцовская», «Кантышево», «Новый Редант». Кроме того, от древесно-кустарниковой растительности расчищено 18,6 га трасс воздушных линий всех классов напряжения.
Ремонтная программа – ключевой элемент подготовки к осенне-зимнему периоду. Выполняя плановый ремонт объектов электросетевого комплекса, энергетики филиала «Ингушэнерго» повышают надёжность и качество электроснабжения потребителей республики.
«Своевременный качественный ремонт основного оборудования является приоритетной задачей, так как его надлежащее состояние позволяет качественно и стабильно обеспечивать потребителей электроэнергией, - отметил директор филиала Султан Цечоев. – На сегодняшний день мы в срок выполнили все запланированные работы, повысив запас прочности, уровень надежности и эффективности работы энергообъектов».