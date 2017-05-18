"Мосэнерго" и "МОЭК" в I квартале 2017 года сократили выбросы в атмосферу

ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» («МОЭК») продолжают активную работу по снижению воздействия производственных объектов на окружающую среду.



Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по ПАО «Мосэнерго» по итогам 2016 года сократился по сравнению с показателем 2015 года на 1,1% — до 48,6 тыс. т (при существенном росте выработки электроэнергии и отпуска тепла — на 8,0% и 14,1% соответственно). В I квартале 2017 года общий объем выбросов по «Мосэнерго» составил 14,1 тыс. т — на 30,3% меньше аналогичного показателя прошлого года (при росте выработки электроэнергии на 7,7% и снижении отпуска тепла на 2%). Сокращения выбросов удалось достичь благодаря снижению количества использования угля.



Выбросы ПАО «МОЭК» в 2016 году составили 1,3 тыс. т, сократившись на 35% — в основном за счет передачи ряда объектов тепловой генерации в ООО «ТСК Мосэнерго», переключения тепловых нагрузок на ТЭЦ «Мосэнерго», вывода из эксплуатации и технического перевооружения малых котельных. В I квартале 2017 года объем выбросов «МОЭК» снизился на 3% и составил 0,55 тыс. т.



Для предотвращения превышения выбросов загрязняющих веществ на энергетических котлах ТЭЦ и котельных установках районных и квартальных тепловых станций «Мосэнерго» и «МОЭК» установлены автоматизированные системы экологического мониторинга, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в уходящих газах и при необходимости производить режимные мероприятия для снижения выбросов. Системы автоматически передают сведения как в службы экологии самих компаний, так и в специализированную службу Правительства Москвы — ГПБУ «Мосэкомониторинг». В 2016 году и январе-мае 2017 года установленные нормативы выбросов не были превышены ни по одному из ингредиентов.



В 2016 году ПАО «Мосэнерго» осуществило доработку программы автоматизированной системы экологического мониторинга с целью определения валовых выброса диоксида серы расчетным методом с передачей этих данных в «Мосэкомониторинг». Также к системе экологического мониторинга были подключены парогазовые энергоблоки, введенные на электростанциях компании за последние годы.



ПАО «МОЭК» в 2016 году сформировало программу по сокращению объемов водопотребления, в том числе воды городского водопровода на 2016–2018 годы. В целях сокращения сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты через централизованные системы водоотведения «МОЭК» провел работы по очистке ливнесточных систем и колодцев, а также по техническому обслуживанию очистных сооружений ливнестоков на 41 объекте.



В «Мосэнерго» внедрена Система экологического менеджмента (СЭМ), в 2006 году сертифицированная по международному стандарту ISO 14001:2004. СЭМ позволяет предотвращать загрязнение окружающей среды, осуществлять контроль выбросов, соответствовать законодательным, нормативным и иным требованиям по вопросам экологии, обеспечивать непрерывное повышение экологической результативности. В 2016 году был проведен надзорный аудит СЭМ «Мосэнерго», подтвердивший ее соответствие стандарту ISO 14001:2004.



ПАО «МОЭК» приступило к внедрению Системы экологического менеджмента в 2016 году. В рамках этой работы проведен диагностический аудит существующей системы управления, оценены экологические аспекты деятельности и сформулированы экологические цели, утверждена и введена в действие Экологическая политика ПАО «МОЭК».