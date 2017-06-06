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Кубаньэнерго повышает надежность работы транзитных ЛЭП для курортной зоны в предгорье края

Кубаньэнерго повышает надежность работы транзитных ЛЭП для курортной зоны в предгорье края

7 июня 2017, 13:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП

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В филиале ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети энергетики приступили к капитальному ремонту воздушной линии электропередачи 110 кВ «Тверская-Куринская» с заменой дефектных изоляторов в Апшеронском районе Краснодарского края.

Специалисты выполнят техническое облуживание энергообъекта и заменят 2,6 тыс. фарфоровых изоляторов на более надежные стеклянные изоляторы. Дефекты стеклянной изоляции можно обнаружить визуально без применения специальной диагностики, что существенно снижает эксплуатационные расходы и обеспечивает своевременный ремонт.

Воздушная линия электропередачи, проходящая в горно-лесистой местности Апшеронского района, является транзитной. Энергообъект обеспечивает подачу электроэнергии потребителям курортной зоны Большого Сочи, жителям станицы Куринская с населением 2,2 тыс. человек, а также на энергообъекты РЖД.

– В 2017 году в рамках ремонтной программы Кубаньэнерго в Апшеронском районе мы также проведем замену 2,6 тыс. изоляторов на воздушной линии электропередачи «Тверская-Кабардинская». Значительно повысится надежность работы оборудования в период прохождения пиковых нагрузок летнего и осенне-зимнего периода, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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