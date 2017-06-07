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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

В Пекине состоялось второе заседание Рабочей группы БРИКС по энергоэффективности

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын и представители других стран БРИКС обсудили развитие сотрудничества в области энергоэффективности.

Под председательством КНР состоялось второе заседание Рабочей группы БРИКС по энергоэффективности с участием всех стран объединения. В рамках встречи стороны обсудили потенциал технологического сотрудничества и создание базы данных энергоэффективных технологий стран БРИКС, возможные проекты для реализации с помощью механизмов Нового банка развития БРИКС, а также обменялись актуальной информацией о государственной энергетической политике в странах объединения.

В преддверии заседания Антон Инюцын провел встречу с заместителем руководителя Государственного комитета по развитию и реформам КНР Джан Янгом. На встречи стороны обсудили развитие сотрудничества и возможности координации позиций на международных площадках. «У России и Китая большой потенциал развития взаимодействия в области энергоэффективности как в формате двусторонних контактов, так и на международных площадках, таких как БРИКС, АТЭС, Межминистерская встреча по чистой энергии», - отметил Антон Инюцын. По итогам встречи стороны договорились создать двустороннюю рабочую группу по энергоэффективности.

Российский замминистра также провел двустороннюю встречу с руководителем блока по энергетики Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Марком Радка. Ключевой темой стали вопросы развития российской инициативы по энергоэффективности городов, а также участие России в проектах UNEP по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и уличного освещения.

По итогам двусторонних встреч стороны договорились продолжить обсуждение сотрудничества в различных форматах на площадке Российской энергетической недели, которая состоится 4-7 октября 2017 г. в Москве.

Компания: Министерство энергетики РФ
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