Энергетики на четыре дня незаконно оставили жителя Благовещенска без света

Житель Благовещенска отказался переносить счетчик электроэнергии на уличный столб возле дома. Ресурсники недолго думая перерезали провод, подающий питание в дом. Мужчина четыре дня сидел без света пока в ситуацию не вмешался Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия».

Специалисты РЭС «Ивановский» (филиал Амурэнергосбыта) стали навязывать жителю установку электрического счетчика. Мужчина отказался переносить счетчик из дома на улицу. Тогда ресурсники отрубили провод и отправили уведомление «на введение полного ограничения режима потребления электроэнергии». Ограничение применили путем «разборки электрической схемы» – так говорится в документе. На деле электрики перерезали провод и оставили семью без света.

- Я живу в частном доме с семьей. У нас одиннадцатимесячный ребенок и нам вот так просто берут и отключают свет. Разве это законно? Четыре дня без света. Я обратился в РЭС «Ивановский» для заключения договора на электроснабжение, но мне отказали без объяснения причин. При этом мастер участка требовал от меня купить кабель для подключения к опоре электропередачи. Такая наглость была последней каплей, и я обратился в мироновский Центр, - рассказывает мужчина.

В Центре защиты прав граждан ему объяснили, что требование по установке счетчика электрической энергии на столбах и на улице незаконно.

- Такие требования нарушают правила устройства электроустановок (ПЭУ), которые утверждены приказом № 204 Минэнерго России. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, с температурой в зимнее время не ниже 0 градуса. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, а значит именно вы решаете, где он будет установлен в соответствии с правилами, - прокомментировал ситуацию специалист мироновского Центра.

В Центре справедливости помогли мужчине составить заявление в филиал ДРСК – Амурские электрические сети. В итоге жителю Благовещенска восстановили электроснабжение. Договор на поставку ресурса с жителем Благовещенска заключили, инженер организации принес извинения.