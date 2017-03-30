Коллективы предприятий ПО"Форэнерго"поздравляют АО"ЮМЭК" с 10-ти летием

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
8 июня 2017, 12:23
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРЭНЕРГО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравление с десятилетним юбилеем для АО «ЮМЭК» от коллективов ПО «ФОРЭНЕРГО»
Глубокоуважаемые коллеги!
Дорогие друзья! Заводчане, Юмэковцы!
От лица коллективов предприятий Производственного объединения «ФОРЭНЕРГО» сердечно поздравляю Вас с десятилетним юбилеем Акционерного Общества «ЮМЭК»!
Кто-то скажет: «Мало», а кто-то: «Много». B все будут по своему правы.
Но трудно спорить с тем, что на этот еще очень юный возраст пришлось огромное количество событий и этапов: от идеи, начала проектирования и строительства, до запуска, становления и признания на рынке! Причем период от идеи до запуска занял всего два года! Уже по этому показателю мы вполне могли бы соревноваться со знаковыми стройками первых пятилеток СССР и соответствовать им по духу, энтузиазму и самоотверженности!
Казалось, все проблемы позади, но не тут-то было. Завод, задуманный в период дефицита изоляторов, был запущен в самый разгар мирового финансовом кризиса. И столкнулся с очень непростой задачей - найти свое место под солнцем в условиях жесточайшей конкуренции. Но и с этим справились заводчане - за совсем короткий период времени, качеству завода стали доверить российские энергетики и их коллеги из стран бывшего Советского Союза. За что им огромное спасибо, потому что, конечно, это был определенный аванс, но, именно благодаря ему, завод состоялся!
И сегодня уже «ЮМЭК» отменен наградами высшей пробы на российских отраслевых выставках за высокое качество и инновационность продукции. Более двадцати зарубежных стран Западной и Восточной Европы, Азии предпочли продукцию завода продукции конкурентов. Наши изоляторы успешно испытаны и сертифицированы в самых престижных зарубежных лабораториях! И это только начало большого пути! В планах омологация и поставки в Северную и Южную Америку, на Африканский континент. Но все же главное достижение нашей десятилетней истории - это наш коллектив - слаженная команда настоящих профессионалов, любящих своё дело, свой город и свою страну! И сегодня я хочу вспомнить всех, кто внес свой вклад в дело создания и становления завода, кто работает в коллективе или уже не работает. Вспомнить и выразить им огромную благодарность. Отдельно хочется отметить директоров АО «ЮМЭК». Бендюкова Юрия Анатольевича - первого директора, именно он вдохнул жизнь в завод, являясь руководителем строительства. Особенно отметить Кобзева Виталии Викторовича. На его могучие плечи, по традиции, выпала самая, наверное, непростая ноша - первые три года функционирования и становления. Вспомнить и поблагодарить Гордиевича Богуслава Павловича ‚ при нем завод окончательно стал на ноги, была освоена широчайшая гамма изоляторов, проведена аккредитация испытательного центра, завод вышел на зарубежные рынки. Поблагодарить сегодняшнего директора - Трояна Александра Павловича. Поблагодарить всех и пожелать кораблю с именем АО «ЮМЭК» большою плавания и всегда семь футов под килем! Сегодня я хочу горячо поблагодарить акционеров и Совет Директоров завода. К счастью среди них нет случайных людей, и каждый из них внёс и продолжает вносить огромный вклад в свое детище! Уважаемые, дорогие заводчане! Вам есть чем гордиться! Сегодня завод производит семь процентов мирового производства изоляторов и имеет самые высокие рейтинги по качеству. и это Ваши достижения! Желаю Вам и вашим близким счастья, здоровья. благополучия и удачи во всех Ваших начинаниях. С праздником Вас! Президент ПО «Форэнерго», Николай Карасев.
И сегодня уже «ЮМЭК» отменен наградами высшей пробы на российских отраслевых выставках за высокое качество и инновационность продукции. Более двадцати зарубежных стран Западной и Восточной Европы, Азии предпочли продукцию завода продукции конкурентов. Наши изоляторы успешно испытаны и сертифицированы в самых престижных зарубежных лабораториях! И это только начало большого пути! В планах омологация и поставки в Северную и Южную Америку, на Африканский континент.
Но все же главное достижение нашей десятилетней истории - это наш коллектив - слаженная команда настоящих профессионалов, любящих своё дело, свой город и свою страну! И сегодня я хочу вспомнить всех, кто внес свой вклад в дело создания и становления завода, кто работает в коллективе или уже не работает. Вспомнить и выразить им огромную благодарность.
Отдельно хочется отметить директоров АО «ЮМЭК». Бендюкова Юрия Анатольевича - первого директора, именно он вдохнул жизнь в завод, являясь руководителем строительства. Особенно отметить Кобзева Виталии Викторовича. На его могучие плечи, по традиции, выпала самая, наверное, непростая ноша - первые три года функционирования и становления. Вспомнить и поблагодарить Гордиевича Богуслава Павловича ‚ при нем завод окончательно стал на ноги, была освоена широчайшая гамма изоляторов, проведена аккредитация испытательного центра, завод вышел на зарубежные рынки. Поблагодарить сегодняшнего директора - Трояна Александра Павловича. Поблагодарить всех и пожелать кораблю с именем АО «ЮМЭК» большою плавания и всегда семь футов под килем!
Сегодня я хочу горячо поблагодарить акционеров и Совет Директоров завода. К счастью среди них нет случайных людей, и каждый из них внёс и продолжает вносить огромный вклад в свое детище!
Уважаемые, дорогие заводчане! Вам есть чем гордиться! Сегодня завод производит семь процентов мирового производства изоляторов и имеет самые высокие рейтинги по качеству. и это Ваши достижения! Желаю Вам и вашим близким счастья, здоровья. благополучия и удачи во всех Ваших начинаниях. С праздником Вас!
Президент ПО «Форэнерго», Николай Карасев.