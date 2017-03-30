Коллективы предприятий ПО"Форэнерго"поздравляют АО"ЮМЭК" с 10-ти летием

Поздравление с десятилетним юбилеем для АО «ЮМЭК» от коллективов ПО «ФОРЭНЕРГО»

Глубокоуважаемые коллеги!

Дорогие друзья! Заводчане, Юмэковцы!

От лица коллективов предприятий Производственного объединения «ФОРЭНЕРГО» сердечно поздравляю Вас с десятилетним юбилеем Акционерного Общества «ЮМЭК»!

Кто-то скажет: «Мало», а кто-то: «Много». B все будут по своему правы.

Но трудно спорить с тем, что на этот еще очень юный возраст пришлось огромное количество событий и этапов: от идеи, начала проектирования и строительства, до запуска, становления и признания на рынке! Причем период от идеи до запуска занял всего два года! Уже по этому показателю мы вполне могли бы соревноваться со знаковыми стройками первых пятилеток СССР и соответствовать им по духу, энтузиазму и самоотверженности!

Казалось, все проблемы позади, но не тут-то было. Завод, задуманный в период дефицита изоляторов, был запущен в самый разгар мирового финансовом кризиса. И столкнулся с очень непростой задачей - найти свое место под солнцем в условиях жесточайшей конкуренции. Но и с этим справились заводчане - за совсем короткий период времени, качеству завода стали доверить российские энергетики и их коллеги из стран бывшего Советского Союза. За что им огромное спасибо, потому что, конечно, это был определенный аванс, но, именно благодаря ему, завод состоялся!