 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Россия и Венесуэла обсуждают новые проекты в энергетике

Россия и Венесуэла обсуждают новые проекты в энергетике

8 июня 2017, 17:38
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА

Обсудить на форуме

205 просмотров

Россия и Венесуэла обсуждают новые проекты по сотрудничеству в сфере энергетики, заявил посол Венесуэлы в России Карлос Фариа.По его словам, делегация Венесуэлы на ПМЭФ обсуждала с российскими партнёрами "рабочие проекты и новые перспективы в сфере энергетики". Посол отметил, что делегация Венесуэлы увидела интерес российских компаний.

"Сейчас обсуждаются новые темы сотрудничества", — сказал посол на пресс-конференции в Москве, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Венесуэла считает, что проекты с РФ должны быть "не изолированными, а интегрированными".

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!