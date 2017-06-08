Россия и Венесуэла обсуждают новые проекты в энергетике

О выставке Связь-2017 рассказывают
8 июня 2017, 17:38
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Россия и Венесуэла обсуждают новые проекты по сотрудничеству в сфере энергетики, заявил посол Венесуэлы в России Карлос Фариа.По его словам, делегация Венесуэлы на ПМЭФ обсуждала с российскими партнёрами "рабочие проекты и новые перспективы в сфере энергетики". Посол отметил, что делегация Венесуэлы увидела интерес российских компаний.
"Сейчас обсуждаются новые темы сотрудничества", — сказал посол на пресс-конференции в Москве, передает РИА Новости.
Дипломат отметил, что Венесуэла считает, что проекты с РФ должны быть "не изолированными, а интегрированными".