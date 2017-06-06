Новый каталог наружного освещения Световых Технологий

Компания «Элком-Электро», являясь официальным дистрибьютором «Световых Технологий» рада сообщить о выходе нового каталога наружного освещения.

В каталоге представлены как популярные модели светильников, так и новое осветительное оборудование. Дизайн, светотехнические параметры и механические свойства всех предлагаемых решений разрабатываются таким образом, чтобы обеспечить соблюдение всех требований и высочайшее качество освещения.

В частности в этот каталог включены:

MAGISTRAL LED



Разработан специально для освещения широкополосных шоссе и вылетных магистралей класса А1 включительно. Эффективность и оптическая система позволяют заменять традиционные натриевые светильники мощностью до 600 Вт.

LITTLE WILLIE LED



Бюджетная линейка уличных светильников с минималистичным дизайном, высокой эффективностью и универсальным поворотным кронштейном, предназначена для освещения дорог и открытых площадок. Данное семейство является специальным исполнением светильников MARK LED с использованием источников питания с электромагнитным элементом.

GORIZONT LED



Светильники в уникальном и универсальном дизайне с современными источниками света для освещения исторических районов, парков и скверов, пешеходных зон и центральных улиц. Комфортный свет и эстетика.

LEADER LED



Универсальные высокомощные светодиодные прожекторы с эффективной оптикой и установкой на лиру. Дизайн светильников позволяет применять их как в функциональном, так и архитектурном свете.

WASHLINE LED



Предназначены для линейной архитектурной подсветки фасадов любой сложности. Эффективная оптика, регулируемый угол поворота с системой фиксации, различные длины и мощности обеспечивают гибкость, качественный свет и эффективность на любом проекте.

Всю продукцию, представленную в этих каталогах Вы можете приобрести у нас, сделав заказ на сайте или обратившись в ближайший офис продаж.

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