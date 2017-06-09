Ремонтная кампания на саратовском теплосетевом комплексе набирает обороты

Саратовский филиал «Т Плюс» оценивает промежуточные результаты весенних гидравлических испытаний, которые энергокомпания провела на объектах теплосетевых комплексов в городах своего присутствия. К настоящему времени значительная часть программы опрессовок уже реализована. В соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ энергооборудование прошло необходимую проверку на прочность и плотность.



По состоянию на ­9 июня 2017 г. полностью весенние гидравлические испытания выполнены в зоне Саратовской ТЭЦ-1, Балаковской ТЭЦ-4, а также Саратовской ТЭЦ-5 в зоне насосных станций №3 и №6. На 50% выполнена программа опрессовок сетей, подключенных к Саратовской ТЭЦ-2, на 34% на тепломагистралях №1,2,4 от Саратовской ГРЭС, на 35% - на сетях городских котельных. На тепломагистралях от Энгельсской ТЭЦ-3 уровень реализации программы опрессовок оценивается в 20%. Также на 50 % выполнены опрессовки от 107 городских котельных в зоне ответственности Саратовского филиала «Т Плюс».



Ежедневно для проведения ремонтных работ энергокомпания направляет до 18 бригад центральной ремонтной службы и привлекает подрядные организации.



В соответствии с требованиями законодательства в ходе гидравлических испытаний в тепловые сети подается теплоноситель температурой не выше +40°С под повышенным давлением до 20 кг/см². Точный уровень давления варьируется в зависимости от категории проверяемых трубопроводов – магистральных, распределительных или внутриквартальных.



Напомним, что гидравлические испытания - это регулярный, необходимый и эффективный метод диагностики и контроля состояния тепловых систем городов. Они являются важнейшей технологической процедурой в ходе подготовки теплосетей к новому отопительному сезону и позволяют определить те участки теплотранспортной инфраструктуры, которые будут отремонтированы в первую очередь.



Программы, сроки и графики проведения гидравлических испытаний согласованы с органами местного самоуправления.



В этом году в рамках программы «Re:конструкция-2017» энергетики проводят гидравлические испытания в два этапа. Повторная опрессовка позволяет проверить качество выполненного ремонта и минимизировать количество технологических нарушений при дальнейшей эксплуатации.