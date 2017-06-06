Результаты первого квартала 2017 года подтверждают устойчивое развитие "Россетей"

Группа компаний «Россети» подвела итоги деятельности в первом квартале 2017 года, которые свидетельствуют о правильности выбранной стратегии и грамотности предпринимаемых менеджментом мер по обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса, надежности и доступности электроснабжения потребителей.



Согласно промежуточным (неаудированным) финансовым результатам группы компаний «Россети» по МСФО, выручка выросла на 12,8 млрдрублей, или 5,9% по сравнению с прошлым годом, и составила 230,9 млрд рублей. Рост выручки от передачи электроэнергии составил 9,1%, показатель увеличился до 203,7млрд руб.



Выручки от продажи электроэнергии и мощности снизилась на 1,4 млрд рублей, или 6,8%, в основном в связи с прекращением реализации электроэнергии одной из компаний группы «ФСК ЕЭС» (дочерняя структура ПАО «Россети»).



Снижение прочей выручки на 2,8 млрд рублей обусловлено сокращением объема работ по генподрядным договорам, выполненных дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС», почти в 4 раза (на 2,2 млрд. руб.) в связи с завершением крупных этапов работ в предыдущих отчетных периодах.



Операционные расходы в I квартале 2017 года существенно не изменились относительно аналогичного периода прошлого года и составили 186,3 млрд рублей.



Динамика чистой прибыли в отчетном периоде также обусловлена отражением прочих расходов от изменения структуры группы компаний (восстановление контроля над дочерним обществом ОАО «Нурэнерго»).



При этом скорректированная чистая прибыль без учета данного фактора выросла в I квартале 2017 года на 52,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 39,4 млрд рублей, рост скорректированной EBITDA составил 20,7% до уровня 84,1 млрд рублей.



«В текущем году компания «Россети» продолжила реализацию комплекса мер, направленных на повышение эффективности управления электросетевым комплексом. Результаты работы за первые три месяца 2017 года подтверждают выход на качественно новый уровень как по прибыльности и финансовой устойчивости группы компаний, так и по обеспечению надежности и доступности электроснабжения потребителей. Таких показателей удалось добиться благодаря слаженным действиям высокопрофессионального коллектива при постоянной поддержке федеральных и региональных органов власти, партнеров и инвесторов», - прокомментировала полученные результаты заместитель генерального директора по экономике компании «Россети» Оксана Шатохина.



Справочно



Основные корпоративные события отчетного периода:

Советом директоров утверждена новая Экологическая политика электросетевого комплекса, определяющая в качестве принципа работы «Россетей» динамичное развитие при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды.



Московская Биржа приняла решение о переводе обыкновенных акций ПАО «Россети» из второго уровня в первый уровень котировального списка. В соответствии с нормативными документами Банка России и Московской Биржи к ценным бумагам, включенным в первый уровень котировального списка, и к их эмитентам предъявляются самые высокие требования по ликвидности, финансовой отчетности и корпоративному управлению.



По итогам 2016 года ПАО «Россети» признано победителем проводимой Национальным объединением внутренних аудиторов и контролеров ежегодной Национальной премии «Эффективный внутренний контроль и аудит - 2016» в номинации «Лучшая компания по уровню надежности системы внутреннего контроля».



Утвержден новый Кодекс корпоративной этики и должностного поведения ПАО «Россети».



Утверждена новая методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети».