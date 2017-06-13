60 км линий распредсети отремонтирует Тихорецкий филиал Кубаньэнерго до конца года

Современное состояние и тенденции развития композиции
13 июня 2017, 15:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
Капитальный ремонт 39 воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ выполнят специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (входит в группу «Россети»). Работы запланированы на территории Тихорецкого, Павловского, Крыловского, Белоглинского и Новопокровского районов Краснодарского края. Компания направит на эти цели свыше 12 млн рублей.
Общая ремонтируемая протяженность линий низкого напряжения составит 60 км. Энергетики заменят 425 опор, свыше 3,2 тыс. изоляторов, около 120 км устаревшего неизолированного провода, отремонтируют 40 трансформаторных подстанций, проведут вырубку деревьев и кустарников вдоль трасс воздушных линий электропередачи общей площадью 83 га.
В зоне эксплуатационной ответственности филиала будет заменено около 350 устаревших ответвлений в домовладения на новый высокотехнологичный самонесущий изолированный провод (СИП) общей протяженностью 7,6 км. Использование СИП снижает риск травматизма в случае несоблюдения правил электробезопасности и практически исключает несанкционированное подключение к электросети.
Специалисты Тихорецкого филиала выполнили 45% ремонтной программы 2017 года. Отремонтированы воздушные линии распределительной сети в станицах Павловская, Атамановская, Старолеушковская Павловского района, станицах Еремизино-Борисовская, Терновская и поселке Парковый Тихорецкого района, в станицах Крыловская, Октябрьская, Новосергиевская, Екатериновская и селе Садовое Крыловского района, а также в станице Ильинская Новопокровского района.
− Капитальный ремонт линий электропередачи проводятся ежегодно по заранее разработанному и утвержденному плану. Главная наша задача – подготовить энергооборудование не только к предстоящему зимнему периоду, но и успешно пройти не менее важный летний максимум нагрузок, и обеспечить бесперебойной электроэнергией как крупные предприятий и важные социальные объекты, так и бытовых потребителей в самых отдаленных населенных пунктах, − подчеркнул директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь. − Мы просим наших потребителей относиться с пониманием к возможным временным отключениям электроэнергии, связанными с ремонтными работами.