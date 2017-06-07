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Отраслевые новости: Энергетика

Администрация Хабаровского муниципального района поддержала позицию ДРСК

Администрация Хабаровского муниципального района поддержала позицию ДРСК

13 июня 2017, 15:14
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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Представители филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» и администрация Хабаровского муниципального района в рамках рабочей группы обсудили вопросы принятия и эксплуатации бесхозяйных электрических сетей района.

Одним из основных вопросов обсуждения стала ситуация, сложившаяся вокруг электросетей в квартале «Солнечный город» в селе Мирное. Застройщик данной территории отказался от прав на собственность в отношении построенных им внутриквартальных электросетей, поставив тем самым под угрозу надежное энергоснабжение подключенных к ним потребителей. В настоящее время брошенные сети проходят процедуру постановки на учет, как безхозный объект в администрации Хабаровского района. В данном вопросе администрация Хабаровского района поддержала позицию АО ДРСК, и предложило понудить управляющую компанию заключить с энергетиками договор на обслуживание и аварийное восстановление энергоснабжения потребителей квартала «Солнечный город». Если данный опыт окажется удачным, администрация  планирует применить его в отношении других бесхозяйных энергообъектов, распложенных в районе.

На сегодняшний день проблема безхозных сетей стоит достаточно остро, - говорит директор филиала «Хабаровские электрические сети» Александр Бакай. - В этом году АО ДРСК зафиксировала на территории края порядка 113 бесхозяйных энергообъектов, 47 из которых находятся в Хабаровском муниципальном районе. Вчера, для поиска решений по данной проблеме, состоялась первая совместная встреча рабочей группы с участием представителей сетевой организации и районной администрации. В ходе встречи были выработаны предложения, которые помогут урегулировать проблему  по минимизации количества бесхозяйных сетей.

Компания: АО "ДРСК"
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