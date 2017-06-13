Fortum и Enel вступили в конкуренцию с "Росатомом"

Финская Fortum может вместе с "Роснано" вложить до 100 млрд руб. в ветрогенерацию в РФ до 2022 года. По данным "Ъ", компания получила квоту в 1 ГВт ветропарков на отборе проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Итальянская Enel, впервые пришедшая на отбор, забрала 291 МВт. Острая конкуренция иностранцев с "ВетроОГК" "Росатома" привела к тому, что инвесторы на отборе снизили капзатраты на 30%, в результате чего цена ветрогенерации в РФ приблизилась к европейской. "ВетроОГК" не стала радикально снижать CAPEX и получила лишь 360 МВт из заявки в 1,2 ГВт.



В пятницу "Администратор торговой системы" (структура НП "Совет рынка") закрыл сбор заявок на конкурс по отбору ВИЭ-проектов (солнечные и ветровые станции, малые ГЭС) для оптового энергорынка на 2018-2022 годы. По итогам отбора инвесторы заключают договоры на поставку мощности, по которым 15 лет возмещают инвестиции за счет повышенных платежей. На право строительства ветроэлектростанций (ВЭС) в этот раз была наиболее жесткая ценовая конкуренция. Как утверждают источники "Ъ" на рынке, самый большой объем мощности ВЭС получила финская Fortum (в партнерстве с "Роснано"), обязавшаяся построить 1 ГВт до 2022 года. В 2018 году инвестор готов ввести 50 МВт, в 2019-м — 200 МВт и по 250 МВт в 2020-2022 годах, инвестиции могут достичь 100 млрд руб. Сейчас Fortum достраивает ветропарк в Ульяновской области на 35 МВт.



Итальянская Enel, впервые пошедшая на отбор, забрала 291 МВт ВЭС: 90,1 МВт в 2020 году и 201 МВт в 2021-м. По оценкам аналитиков, инвестиции составят около 30 млрд руб. Как говорят источники "Ъ", Enel изучает площадки в Ставрополе, Ростове и Мурманске. Самый большой объем в 1,2 ГВт заявила "ВетроОГК" (входит в ОТЭК "Росатома"). В прошлом году без конкуренции компания выбрала 610 МВт ВЭС, но сейчас — только 360 МВт.



По словам источника "Ъ", знакомого с ходом конкурса, возможно, иностранцы не ожидали, что "ВетроОГК" подаст заявку на 2020 год (отбиралось 350 МВт), поскольку на прошлом отборе уже выбрала на этот год 260 МВт. К тому же "ВетроОГК" заявляла, что для загрузки производства ей достаточно около 250 МВт в год. Прогнозировалось, что основная борьба будет идти за 2021 и 2022 годы (по 500 МВт в год), а "ВетроОГК" будет максимально снижать цену. Но компания выставила 200 МВт на 2020 год и по 500 МВт на 2021-й и 2022-й, "показав намерение забрать рынок целиком, чтобы не делить его ни с Fortum, ни с Enel", полагает собеседник "Ъ". При этом "ВетроОГК" не стала сильно снижать CAPEX, и иностранцы были вынуждены сами снижать капзатраты. Так, Fortum по одной из заявок снизила CAPEX с 122,75 млн руб. за 1 МВт до 85,6 млн руб.



По оценке главы Российской ассоциации ветроиндустрии Игоря Брызгунова, на втором этапе конкурса (здесь идет торг на снижение CAPEX) заявленные капзатраты упали на 30,3%. "Это говорит либо об умении управлять затратами и серьезном опыте в отрасли, либо о широком выборе поставщиков ветрогенераторов и возможности регулирования цены",— считает он. По оценке господина Брызгунова, плановые объемы ВИЭ-проектов превысили объем заявок на 2021 год на 451 МВт. По итогам отбора осталось не разыграно 249 МВт.



Исходя из CAPEX, самая низкая цена ВЭС в среднем по портфелю получилась у Enel — 92,1 млн руб. за 1 МВт, у Fortum — 101,7 млн руб., у "ВетроОГК" — 115 млн руб. Даже при этом CAPEX ВЭС оказался в среднем в 1,3 раза выше, чем у новых газовых ТЭС, отмечает Наталья Порохова из АКРА. Но это, по ее оценке, сопоставимо с ценами на ВЭС в Европе, где 1 кВт стоит €1-1,4 тыс. против €1,4-1,5 тыс. в сложившейся цене для ветропарков в РФ.



В Enel и Fortum от комментариев отказались. В "ВетроОГК" считают, что предварительные итоги продемонстрировали высокую динамику рынка, отметив, что в прошлом году компания его разогрела. С учетом конкурса 2016 года "ВетроОГК" набрала 970 МВт. Там подчеркнули, что при высоких капзатратах смогут без значительных рисков реализовать проекты, локализовав выпуск ветроустановок в РФ. В январе сообщалось об образовании СП ОТЭК с нидерландской Lagerwey, создавать производство оно будет на мощностях "Атомэнергомаша". Enel и Fortum пока не сообщали о конкретных планах по локализации. Объема ВЭС у Fortum достаточно для начала локализации, но Enel будет недостаточно 291 МВт для привлечения технологического партнера. "Компании будет комфортно работать с европейскими поставщиками, которые уже скооперировались с кем-то из российских игроков",— считает Владимир Скляр из "Ренессанс Капитала".



Источник: Коммерсант.

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