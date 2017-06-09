"Ленэнерго" обеспечило мощность садоводческому товариществу в Тосненском районе Ленобласти

Современное состояние и тенденции развития композиции
13 июня 2017, 17:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 640 кВт мощности садоводческому товариществу в массиве Рябово-Хутора, расположенному в Тосненском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 110/35/10 кВ № 484 «Рябово».
Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты реконструировали воздушную линию 10 кВ с заменой 4 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и установкой 48 новых опор. Также смонтирована трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, проложены кабельные линии 10 и 0,4 кВ.
Массив Рябово-Хутора расположен в Тосненском районе Ленинградской области в 60 км от Санкт-Петербурга.