 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило мощность садоводческому товариществу в Тосненском районе Ленобласти

Ленэнерго обеспечило мощность садоводческому товариществу в Тосненском районе Ленобласти

13 июня 2017, 17:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

197 просмотров

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 640 кВт мощности садоводческому товариществу в массиве Рябово-Хутора, расположенному в Тосненском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 110/35/10 кВ № 484 «Рябово».

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты реконструировали воздушную линию 10 кВ с заменой 4 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и установкой 48 новых опор. Также смонтирована трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, проложены кабельные линии 10 и 0,4 кВ.

Массив Рябово-Хутора расположен в Тосненском районе Ленинградской области в 60 км от Санкт-Петербурга.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!