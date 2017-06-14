Александр Новак: "Нефтяной рынок стабилизируется к концу первого квартала 2018 года"

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 16:14
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу CNBC рассказал о мерах по стабилизации нефтяного рынка.
Александр Новак сообщил, что решение о продлении договоренностей по сокращению добычи нефти на девять месяцев, принятое на Министерской встрече в Вене, является оправданным в долгосрочной перспективе.
По словам главы Минэнерго России, для стабилизации нефтяного рынка необходимо, чтобы запасы упали до среднего уровня за пять лет: «Мы уверены, что это произойдет в течение ближайших кварталов, возможно к концу первого квартала 2018 года. Мы мониторим текущую текущую ситуацию. На данный момент нет необходимости предпринимать какие-то дополнительные действия».
Александр Новак также прокомментировал кризис в отношениях с Катаром, заявив, что конфликт на Ближнем Востоке должен быть разрешен политическим путем: «И для рынка и для дальнейшего сотрудничества с Персидским заливом необходима стабильная и нормализованная ситуация».