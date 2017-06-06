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Факты об огнестойкой кабельной линии "Спецкаблайн-К"

Факты об огнестойкой кабельной линии Спецкаблайн-К

14 июня 2017, 15:28
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, ЧМ-2018

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Кабельный завод «Спецкабель» является признанным разработчиком и производителем специальных кабелей. Среди продукции предприятия в настоящее время пользуются спросом огнестойкие кабельные линии (ОКЛ), которые серийно производятся на заводе в 5 разных модификациях под товарным знаком «Спецкаблайн» ®.

Производимые на заводе «Спецкабель» ОКЛ применяются на многих российских предприятиях для обеспечения устойчивой связи в системах противопожарной безопасности, в том числе в условиях пожара.

ОКЛ «Спецкаблайн» ® используются в спортивном комплексе «Лужники», метрополитене Санкт-Петербурга, торговых центрах компаний «Икея» и «Мега», образовательных учреждениях, центрах обработки данных ПАО «Сбербанк», строящемся парке «Зарядье» и на других объектах.

Несколько лет назад специалисты кабельного завода «Спецкабель» выпустили новую модификацию ОКЛ – «Спецкаблайн-К», в основе которой лежит кабель в броне из стальных оцинкованных проволок.

В данной статье представлено несколько фактов об ОКЛ «Спецкаблайн-К», которые помогут больше узнать о выпускаемой заводом продукции.

Факты об ОКЛ «Спецкаблайн-К»:

  • Состоит из огнестойких кабелей производства завода «Спецкабель» и оригинального способа прокладки.
  • Имеет простой монтаж и низкую стоимость конструкции.
  • Предназначена для одиночной и групповой прокладки.
  • В конструкции используются огнестойкие коробки СКЛ, ДВК.П и КМ-О.
  • Крепится при  помощи стальных винт-крючков и металлических анкеров.
  • Для предотвращения сползания кабеля под собственным весом при вертикальной прокладке возможен монтаж исполнением «змейка».
  • Рекомендуется для прокладки в труднодоступных местах (в помещениях  с большим  количеством других инженерных коммуникаций: водоснабжение, вентиляция, кондиционирование) и ограниченных пространствах.
  • Разработано две модификации: «Спецкаблайн-К1» – состоит из кабеля в оплетке из стальных оцинкованных проволок и стальной разгрузочной проволоки; «Спецкаблайн-К2» – может  состоять из нескольких кабелей, укладываемых в проволочной крученой сетке «Манье».
  • Специально для общественных помещений, например, офисов, больниц или отелей, разработана модификация в декоративном исполнении. 

ОКЛ «Спецкаблайн-К»  была высоко оценена на рынке кабельной продукции. На Международном форуме «Технологии безопасности» ОКЛ удостоена премии в номинации «Лучшее достижение».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод "Спецкабель"

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