Факты об огнестойкой кабельной линии "Спецкаблайн-К"

Современное состояние и тенденции развития композиции
14 июня 2017, 15:28
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, ЧМ-2018
Кабельный завод «Спецкабель» является признанным разработчиком и производителем специальных кабелей. Среди продукции предприятия в настоящее время пользуются спросом огнестойкие кабельные линии (ОКЛ), которые серийно производятся на заводе в 5 разных модификациях под товарным знаком «Спецкаблайн» ®.
Производимые на заводе «Спецкабель» ОКЛ применяются на многих российских предприятиях для обеспечения устойчивой связи в системах противопожарной безопасности, в том числе в условиях пожара.
ОКЛ «Спецкаблайн» ® используются в спортивном комплексе «Лужники», метрополитене Санкт-Петербурга, торговых центрах компаний «Икея» и «Мега», образовательных учреждениях, центрах обработки данных ПАО «Сбербанк», строящемся парке «Зарядье» и на других объектах.
Несколько лет назад специалисты кабельного завода «Спецкабель» выпустили новую модификацию ОКЛ – «Спецкаблайн-К», в основе которой лежит кабель в броне из стальных оцинкованных проволок.
В данной статье представлено несколько фактов об ОКЛ «Спецкаблайн-К», которые помогут больше узнать о выпускаемой заводом продукции.
Факты об ОКЛ «Спецкаблайн-К»:
ОКЛ «Спецкаблайн-К» была высоко оценена на рынке кабельной продукции. На Международном форуме «Технологии безопасности» ОКЛ удостоена премии в номинации «Лучшее достижение».