 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

В трех населенных пунктах Томской области появится интернет от "Ростелекома"

В трех населенных пунктах Томской области появится интернет от Ростелекома

15 июня 2017, 16:51
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

Обсудить на форуме

289 просмотров

До конца июня Томский филиал «Ростелекома» подключит к интернету три населенных пункта области: д. Губино и с. Вершинино Томского района и д. Батурино Шегарского района.

Ранее для жителей данных населенных пунктов не был доступен проводной интернет. «Ростелеком» выполнит монтаж оборудования, которое позволит предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет на скорости от 1 до 6 Мбит/сек.

Алексей Махорин, директор Томского филиала ПАО «Ростелеком»: «В этих трех населенных пунктах проживает порядка полутора тысяч человек. Можно сказать, это историческое событие. Жители уже начали активно подавать заявки на подключение. Мы продолжаем развивать телекоммуникационные сети, и с каждым завершенным проектом цифровой разрыв между населением города и области сокращается».

Компания: ПАО "Ростелеком"
Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!