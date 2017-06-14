В трех населенных пунктах Томской области появится интернет от "Ростелекома"

Современное состояние и тенденции развития композиции
15 июня 2017, 16:51
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
До конца июня Томский филиал «Ростелекома» подключит к интернету три населенных пункта области: д. Губино и с. Вершинино Томского района и д. Батурино Шегарского района.
Ранее для жителей данных населенных пунктов не был доступен проводной интернет. «Ростелеком» выполнит монтаж оборудования, которое позволит предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет на скорости от 1 до 6 Мбит/сек.
Алексей Махорин, директор Томского филиала ПАО «Ростелеком»: «В этих трех населенных пунктах проживает порядка полутора тысяч человек. Можно сказать, это историческое событие. Жители уже начали активно подавать заявки на подключение. Мы продолжаем развивать телекоммуникационные сети, и с каждым завершенным проектом цифровой разрыв между населением города и области сокращается».