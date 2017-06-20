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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак провел встречу с Министром энергетики ЮАР Ммамолоко Кубайи

Александр Новак провел встречу с Министром энергетики ЮАР Ммамолоко Кубайи

20 июня 2017, 14:05
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с Министром энергетики Южно-Африканской Республики Ммамолоко Кубайи.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. Речь шла о взаимодействии компаний двух стран по реализации проектов разведки и добычи углеводородного сырья в ЮАР, сотрудничестве в атомной энергетике, строительстве и модернизации объектов генерации электроэнергии на территории ЮАР.

В ходе переговоров российский Министр поблагодарил свою коллегу за поддержку российской инициативы создания Платформы энергетических исследований БРИКС в рамках встречи министров энергетики БРИКС в Пекине 7 июня текущего года.

«Запуск платформы будет способствовать расширению диалога между государствами-участниками на энергетическом треке, который включает совместное формирование и верификацию прогнозов и оценок развития мировой энергетики», - пояснил Александр Новак.

Компания: Министерство энергетики РФ
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