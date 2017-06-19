ПАО "МРСК Центра и Приволжья": свыше 32,5 тыс. обращений поступило в нижегородские офисы обслуживания потребителей

Современное состояние и тенденции развития композиции
20 июня 2017, 13:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго» подвел итоги работы офисов обслуживания потребителей за 5 месяцев 2017 г.
С января по май 2017 года включительно специалистам офисов обслуживания потребителей поступило 32 508 обращений от жителей Нижегородской области. Из них 19 587 очных обращений и 10 305 заочных. Вопросы, связанные с технологическим присоединением к электросетям, по-прежнему остаются наиболее актуальными для населения региона. Этому направлению деятельности были посвящены 29 284 обращения.
МРСК Центра и Приволжья как клиентоориентированная компания постоянно стремится максимально упростить механизмы взаимодействия энергетиков с потребителями, поскольку от эффективности каналов коммуникации зависит не только реализация программы технологического присоединения, но и обеспечение надежности электроснабжения всего нижегородской региона.
Напомним, для получения личной консультации по вопросам электроснабжения и технологического присоединения к сетям нижегородцы вне зависимости от района проживания и заявляемой мощности могут обращаться в Центр обслуживания потребителей «Нижновэнерго» в г. Нижний Новгород или в любой из шести Пунктов по работе с потребителями: в Дзержинске, Арзамасе, Кстове, Семенове, Навашине и Балахне. Адреса и телефоны всех офисов можно уточнить с помощью специального сервиса на главной странице официального сайта ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru. Для потребителей также действует единый многоканальный телефон 8-800-100-33-00.