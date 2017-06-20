Почти 350 фактов воровства электроэнергии на пять миллионов рублей выявили энергетики Карачаево-Черкесии

В течение пяти месяцев с начала года специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») выявили 348 фактов неучтенного потребления 2,2 млн кВт.ч электроэнергии. Тем самым недобросовестные потребители нанесли сетевой компании ущерб на сумму более 4,6 млн рублей.



По 307 составленным актам в полезный отпуск включено 1,3 млн киловатт-часов электроэнергии, а энерговоры возместили более 2,5 млн рублей ущерба.



Наибольшее количество фактов энерговоровства зафиксировано среди физических лиц. В этой категории выявлено 316 случаев потребления электроэнергии в обход приборов учета, а размер причиненного ими ущерба достиг 1,1 млн рублей. Среди юридических лиц выявлено 32 факта неучтенного энергопотребления, в результате чего они незаконно получили электроэнергии на сумму почти 3,5 млн рублей.



Больше всего таких случаев выявлено в зоне оперативной деятельности Прикубанских РЭС, где составлено 99 актов безучетного потребления электроэнергии стоимостью более полумиллиона рублей. В настоящее время весь объем похищенной здесь электроэнергии включен в полезный отпуск, и также в полном объеме взыскана вся сумма ущерба.



Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» обращают внимание, что работа по выявлению фактов неучтенного энергопотребления проводится регулярно, причем, как в рабочие, так и в выходные и праздничные дни. Поэтому любые попытки несанкционированного вмешательства в нормальную схему электроснабжения и работу прибора учета электроэнергии будут пресечены, а материалы по всем фактам энерговоровства будут переданы в правоохранительные органы республики для вынесения административного наказания.



Это означает, что недобросовестные потребители, решившие незаконным образом сэкономить, будут возмещать не только убытки, нанесенные электросетевой компании, но и будут подвергнуты административному наказанию в виде штрафов, которые для нарушителей-физлиц составляют 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц – 30-80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет, для юридических лиц – 100-200 тысяч рублей.