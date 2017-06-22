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Отраслевые новости: В мире

Китай борется с перепроизводством алюминия

Китай борется с перепроизводством алюминия

22 июня 2017, 15:13
Рубрика: В мире
Метки: АЛЮМИНИЙ

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Как сообщает Комиссия по развитию и реформам китайской провинции Синцзян, до конца текущего месяца специальная комиссия проверит все местные алюминиевые заводы, построенные после 2013 г., на предмет выявления незаконного производства.

По оценкам некоторых специалистов, из более 8 млн. т годовых мощностей по выплавке алюминия в провинции Синцзян до 3,6 млн. т могут не пройти эту проверку.

В частности, в начале июня сообщалось, что завод компании Shandong Xinfa в г. Ляочэн мощностью 1,1 млн. т в год не прошел проверку на соблюдение экологических стандартов. По данным китайских СМИ, предприятие было было построено без разрешения Министерства промышленности и информационных технологий и Министерства защиты окружающей среды. Кроме того, несоответствующей экологическим нормативам была признана расположенная на территории завода каптивная угольная электростанция.

 В апреле текущего года также проходила информация о том, что в провинции Синцзян может быть остановлено строительство трех алюминиевых заводов совокупной производительностью 1,6 млн. т в год, но в дальнейшем эти сведения не получили подтверждения. Так или иначе, по мнению ряда специалистов, правительство Китая намерено усилить борьбу с избыточным производством алюминия.

Инспекции, подобные той, что начинается в Синцзяне, до февраля 2018 г. будут проходить в провинции Гуандун, где расположено большое число предприятий по выплавке вторичного алюминия. По некоторым данным, могут быть ужесточены требования к производителям алюминиевых сплавов, что может привести к сокращению их производства.

В середине июня Bank of America Merrill Lynch указал в своем отчете, что мировой рынок алюминия не может вернуться в сбалансированное состояние без крупномасштабной ликвидации избыточных мощностей в Китае. Как отмечают банковские аналитики, внутренние цены на металл в Китае настолько низки, что даже 15%-ная экспортная пошлина не мешает китайским компаниям наращивать зарубежные продажи.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

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