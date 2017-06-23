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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 1200 фактов хищения электроэнергии на сумму свыше 16 млн рублей выявили энергетики в Астраханской области

Более 1200 фактов хищения электроэнергии на сумму свыше 16 млн рублей выявили энергетики в Астраханской области

23 июня 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

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С начала 2017 года специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») составили 1268 актов хищения электроэнергии на общий объем неучтенного потребления свыше 43 млн кВт/ч.

Из них объем выявленного бездоговорного потребления составляет 3,7 млн кВт/ч. Нарушителям предстоит возместить энергокомпании ущерб в сумме свыше 16 млн рублей.

По фактам безучетного потребления составлено 1168 актов на 40 млн кВт/ч, что сопоставимо с ежемесячным энергопотреблением района с численностью населения около 200 тысяч человек. Весь объем учтен в полезном отпуске. По всем выявленным фактам хищений виновные заплатят штраф.

Справочно:
При обнаружении неучтённого потребления компенсация начисляется исходя из объемов, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования, и его круглосуточной работы на протяжении 3 месяцев, а так же исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления, с применением повышающего коэффициента 10. Дополнительно оплачивается штраф в размере 10 тысяч рублей и расходы по замене прибора учёта.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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