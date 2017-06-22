Системный оператор обеспечил режимные условия для проведения испытаний и ввода в работу нового энергоблока Верхнетагильской ГРЭС

Специалисты филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем Свердловской и Курганской областей» (Свердловское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу парогазовой установки мощностью 447,15 МВт (ПГУ-420) Верхнетагильской ГРЭС АО «Интер РАО – Электрогенерация».



Ввод нового объекта генерации, работающего на основе современных технологий, повысил надежность электроснабжения потребителей центральной части Свердловской области, а также обеспечил дополнительные возможности по управлению электроэнергетическим режимом Свердловской энергосистемы.



Строительство ПГУ-420 осуществлялось в рамках Договора о предоставлении мощности (ДПМ). Основная цель проекта – обеспечение надежного электроснабжения Уральского электрохимического комбината и других промышленных предприятий Новоуральска, Верхней Салды и Нижнего Тагила. Его заключительным этапом стали комплексные испытания ПГУ-420 с включением нового объекта генерации в сеть для проверки готовности к промышленной эксплуатации.



Во время испытаний осуществлялось тестирование нового энергоблока в различных эксплуатационных режимах. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов и с минимальной нагрузкой в течение 8 часов. В ходе испытаний, также, проведена проверка параметров регулировочного диапазона генерирующего объекта, проверена готовность нового энергоблока Верхнетагильской ГРЭС к участию в общем первичном регулировании частоты и устойчивой работе при выделении его на собственные нужды.



В процессе проектирования и строительства нового генерирующего объекта специалисты ОДУ Урала и Свердловского РДУ принимали участие в разработке и согласовании задания на проектирование, согласовании проектной и рабочей документации, технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. Специалисты Системного оператора участвовали в разработке программы комплексного опробования генерирующего оборудования, а также в комплексных испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Свердловского РДУ.



На завершающем этапе строительства энергообъекта специалистами Системного оператора выполнены осмотр электроустановок и проверка выполнения технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям.



При подготовке к испытаниям и вводу в работу ПГУ-420 специалисты ОДУ Урала и Свердловского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов Свердловской энергосистемы с учетом мощности нового объекта генерации, а также расчеты статической и динамической устойчивости энергосистемы, величин токов короткого замыкания в прилегающих электрических сетях, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики Верхнетагильской ГРЭС и электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу мощности электростанции.



Во время испытаний генерирующего оборудования с включением его на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты ОДУ Урала и Свердловского РДУ обеспечили устойчивую работу Объединенной энергосистемы Урала без нарушений электроснабжения потребителей. Успешное завершение испытаний подтвердило готовность нового объекта генерации к работе.



Торжественная церемония, посвященная пуску ПГУ-420 Верхнетагильской ГРЭС, состоялась 21 июня. В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Председатель Правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук, Член правления – руководитель блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» Юрий Шаров, генеральный директор ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией» Тимур Липатов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, представители органов государственной власти и местного самоуправления, руководители энергокомпаний региона, а также подрядных организаций, участвующих в строительстве энергообъекта. Системный оператор на церемонии представлял директор Свердловского РДУ Олег Ефимов.