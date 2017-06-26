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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики Ингушетии обесточивают злостных должников

Энергетики Ингушетии обесточивают злостных должников

26 июня 2017, 14:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» проводит рейдовые мероприятия по ограничению подачи энергоресурса в дома и квартиры недобросовестных потребителей, проживающих на территории республики. За первые четыре месяца года энергетики произвели отключение от электроэнергии 3 418 злостных должников. Общая сумма их задолженности перед поставщиком электроэнергии составила 83,8 млн рублей. Произведено 133 отключения объектов юридических лиц, накопивших суммарную задолженность в 33,1 млн рублей, что на 33 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди физических лиц обесточено 3 285 абонентов, задолжавших 50,7 млн рублей. Это на 172% превышает показатели 2016 года.

«Подавляющее число абонентов-неплательщиков проживает в Назрановском районе республики, - комментирует директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» Султан Цечоев. - Напоминаю, что изменения в Постановлении Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг гражданам», которые вступили в силу в январе 2017 года, упростили систему уведомлений о планируемых ограничениях ресурса. Раньше недобросовестного потребителя нужно было предупреждать дважды об отключении электроэнергии. Теперь достаточно поместить информацию об имеющейся задолженности и планируемом ограничении в счете-квитанции. В течение 20 дней долг должен быть погашен. Конечно, ограничение или прекращение подачи электроэнергии мера непопулярная, но мы вынуждены к ней прибегать. От платежной дисциплины каждого потребителя зависит эффективность и надежность энергоснабжения всего региона».

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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