Названы победители крупнейшего в России отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2017

В Екатеринбурге завершился II Чемпионат профессионального мастерства по международной методике WorldSkills Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2017, проходивший с 19 по 23 июня.



AtomSkills – крупнейший в России отраслевой чемпионат, целью которого является совершенствование профессионального мастерства через соревнования лучших молодых инженеров и рабочих атомных предприятий. Чемпионат проводится уже во второй раз, в 2017 году его масштабы фактически удвоились: на площадке сошлись без малого 400 экспертов и 349 участников, которые показали свои навыки в 19 профессиональных компетенциях, включая востребованные “атомные” специальности (дозиметрист, водитель спецатомобиля, управление жизненным циклом и другие).



Приветствуя участников AtomSkills-2017 на церемонии награждения победителей, генеральный директор госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачёв отметил, что подготовка и развитие молодых профессионалов имеют сегодня приоритетное значение, ведь объемы проектов Росатома в России и за рубежом постоянно увеличиваются, а для их успешной реализации атомной отрасли требуются квалифицированные рабочие и инженерные кадры. Росатом первым из госкорпораций и крупных российских компаний создал и внедрил систему подготовки таких специалистов по мировым стандартам WorldSkills.



«Мы будем активно развивать чемпионатное движение по методике WorldSkills в Росатоме и в России, выставлять наших специалистов не только на отраслевые, но и на национальные и международные соревнования. Это важный резерв нашего завтрашнего дня, в котором Росатом должен укрепить лидерство в мировой атомной отрасли и войти в число технологических лидеров среди крупнейших компаний мира. Очень важно, чтобы навыки чемпионов и экспертов AtomSkills стали практическим вкладом в развитие наших предприятий. Молодые инженеры и рабочие должны учиться у лучших из лучших, брать с них пример», – подчеркнул глава Росатома Алексей Лихачев.