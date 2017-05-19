"КолАтомЭнергоСбыт" стал технологичнее

Новый номер RusCable Insider Digest
27 июня 2017, 12:21
Рубрика: Энергетика
Метки: КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ
Сотрудники Мурмашинского участка «КолАтомЭнергоСбыт» внедрили в работу новое устройство – мобильную кассу. Устройство представляет собой переносные планшет и терминал, которые контролер может брать с собой во время обхода. С помощью планшета сотруднику «КолАтомЭнергоСбыт» доступна информация о задолженности потребителей, а терминал позволяет должнику сразу внести средства в счет оплаты долга.
«В Кольском районе стартовал пилотный проект по использованию мобильных касс для оплаты электроэнергии. Именно здесь это очень актуально, так как в районе много небольших отдаленных населенных пунктов, в большей части которых отсутствуют отделения банков и терминалы для приема платежей. Мы рассчитываем, что это сделает оплату электроэнергии более удобной и повысит собираемость средств за электроэнергию», - сообщил руководитель Северного отделения Сергей Лукичев.
Обращаем ваше внимание, что все сотрудники «КолАтомЭнергоСбыт» имеют служебное удостоверение, которое могут предъявить по требованию. Будьте бдительны и не перечисляйте денежные средства мошенникам!