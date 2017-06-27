Производство стали растёт

Как сообщила World Steel Association (WSA), в мае 2017 г. в 67 странах мира, которые подают свою статистическую информацию в эту международную организацию, было произведено 143,3 млн. т стали. Это на 2,0% больше, чем в том же месяце прошлого года. Среднесуточный объем выпуска составил 4,62 млн. т, заметно сократившись по сравнению с апрельскими 4,74 млн. т. При этом, по данным WSA, средний уровень загрузки мощностей в мировой металлургической промышленности снизился после четырех месяцев роста до 71,8%.



Всего за пять месяцев объем глобальной выплавки стали оценивается WSA в 694,9 млн. т, что превышает показатели аналогичного периода годичной давности на 4,6% или 30,7 млн. т. Темпы роста в целом уменьшается, что можно объяснить прекращения действия эффекта низкой базы, заметного в первые месяцы текущего года, когда нынешние объемы выпуска сравнивались с периодом максимального спада на мировом рынке. Тем не менее, расширение производства стали в большинстве стран мира продолжается.



Китайские металлургические компании выплавили в мае 72,26 млн. т стали, превысив пересмотренный специалистами WSA в сторону небольшого увеличения показатель мая прошлого года на 1,8%. В целом за пять месяцев объем производства в Китае достиг 346,8 млн. т, на 4,2% больше, чем годом ранее. Загрузка мощностей в национальной сталелитейной отрасли несколько сократилась по сравнению с апрельским пиком, но все равно остается достаточно высокой.



Выплавка стали в Индии прибавила в мае 6,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а по итогам января-мая WSA зафиксировала увеличение выпуска на 7,4%, до 41,8 млн. т. Индийские металлурги продолжают сокращать отставание от японских коллег, которые в первые пять месяцев текущего года произвели 43,9 млн. т стали, превысив показатели аналогичного периода 2016 г. на 1,5%.



Иранские компании при стагнации на внутреннем рынке в январе-мае увеличили объемы выплавки на 940 тыс. т по сравнению с теми же месяцами прошлого года или на 13,1%, доведя их до 8,16 млн. т. Основным фактором роста для них стало расширение экспорта, преимущественно, полуфабрикатов.



К числу лидеров по росту производства стали в этом году относится и Турция. В первые пять месяцев текущего года местные компании выплавили 15,1 млн. т стали, что на 11,5% больше, чем в январе-мае 2016 г. Правда, в мае темпы роста снизились до 9,7%.



По-прежнему в плюсе остаются европейские и американские металлурги. Выплавка стали в ЕС в январе-мае увеличилась на 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 71,7 млн. т. Американские компании по итогам пяти месяцев добились роста на 2,2%, до 34,0 млн. т. Однако в мае превышение прошлогоднего графика в Европе составило только 2% из-за небольшого спада в Германии и Италии, а в США показатель мая 2017 г. оказался лишь на 0,2% больше, чем в прошлом году.



Проблемы на внутреннем рынке и сложные экспортные условия обусловили некоторое уменьшение выплавки стали в России. В мае отечественные металлурги, по данным WSA, выдали 6,04 млн. т металла, на 1,5% меньше, чем в тот же период годом ранее. Однако по итогам пяти месяцев российская сталелитейная отрасль остается в плюсе. Всего было произведено свыше 29,8 млн. т стали, на 2% больше, чем в прошлом году.



А вот Украина оказалась безоговорочным аутсайдером в мировой металлургической отрасли. За пять месяцев там было произведено всего 8,91 млн. т стали, что на 15,8% или 1,67 млн. т меньше, чем в тот же период 2016 г.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»