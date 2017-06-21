С 1 июля 2017 года филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго" принимает на энергосбытовое обслуживание потребителей трех управляющих организаций г. Брянска

Новый номер RusCable Insider Digest
27 июня 2017, 12:45
Рубрика: Энергетика
Метки: БРЯНСКЭНЕРГОСБЫТ
С 1 июля 2017 года в соответствии с уведомлениями Управления государственного регулирования тарифов Брянской области и пунктом 21 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» осуществляет принятие на обслуживание потребителей следующих управляющих организаций (исполнителей коммунальных услуг) г. Брянска: ООО «Управляющая компания «Таймыр», ООО «Управляющая организация «Таймыр» и ООО «Управляющая компания «ЦЕНТР».
Односторонний отказ гарантирующего поставщика ООО «ТЭК-Энерго» от договоров энергоснабжения (исполнения договоров частично) и переход на прямые расчеты с потребителями за электрическую энергию вызваны задолженностью представленных организаций в размере, превышающем стоимость коммунального ресурса более чем за 3 расчетных периода (месяца).
Для осуществления процесса перехода к гарантирующему поставщику электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» потребителям (собственникам и пользователям нежилых помещений многоквартирных домов) необходимо снять показания приборов учета по состоянию на 00 часов 00 мин. 1 июля 2017 года и передать данные в Брянское городское отделение филиала «Брянскэнергосбыт» по адресу г. Брянск, ул. Крыловская, д. 3а (тел. 8 (4832) 44-44-33 (доб. 73307)), а также заключить договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энергии (мощности) с 00 час. 00 мин. 1 июля 2017 года.
Потребителям (собственникам и пользователям жилых помещений многоквартирных домов) такая процедура не потребуется.